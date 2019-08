Equipos de la Nasa mapean el monóxido de carbono de los incendios en el Amazonas

Nuevos datos del instrumento de la Sonda Infrarroja Atmosférica (AIRS) de la NASA, a bordo del satélite Aqua, muestran el movimiento en la atmósfera de monóxido de carbono asociado con incendios en la región amazónica de Brasil.

Esta serie temporal mapea el monóxido de carbono a una altitud de 18,000 pies (5,500 metros) del 8 al 22 de agosto de 2019. A medida que avanza la serie, el monóxido de carbono crece en la región noroeste del Amazonas y luego se desplaza de forma más concentrada hacia el sureste.

Cada "día" de la serie se realiza promediando tres días de mediciones, una técnica utilizada para eliminar lagunas de datos.

El verde indica concentraciones de monóxido de carbono a aproximadamente 100 partes por billón por volumen (ppbv); amarillo, a aproximadamente 120 ppbv; y rojo oscuro, a aproximadamente 160 ppbv. Los valores locales pueden ser significativamente más altos.

NASA's AIRS instrument maps carbon monoxide (CO) from fires burning in Brazil's Amazon region.



This time series ?? shows CO high in the atmosphere over Brazil from Aug. 8-22, 2019. Each "day" in the series is made by averaging three day's-worth of data: https://t.co/binaSKsGcm pic.twitter.com/tcg2W311Pm