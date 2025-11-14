Empresa que instalará planta de hidrógeno verde fue multada por tala ilegal: ¿qué sucedió?

Medioambiente

El Ministerio de Ambiente impuso una multa de US$ 45.000 a la multinacional HIF Global, que estudia instalar una megaplanta de hidrógeno verde en el departamento de Paysandú, tras constatar la tala ilegal de monte nativo en un terreno clave para su proyecto.

Según informó en primera instancia El Observador, la sanción se dictó luego de que vecinos de Paysandú denunciaran la actividad de desmonte en una zona ribereña del río Uruguay, en un área que aún no cuenta con la autorización ambiental previa del ministerio.

Técnicos del ministerio, durante una inspección, confirmaron que se utilizó maquinaria pesada y equipos manuales para abrir caminos de entre cinco y nueve metros, instalar una perforadora y extraer materiales del subsuelo.

De acuerdo con la normativa uruguaya, la tala de monte nativo es ilegal —a menos que la Dirección Nacional Forestal lo autorice— y, además, la empresa no puede avanzar con el proyecto sin el permiso ambiental correspondiente. En efecto, el proyecto aún está en la etapa de análisis de viabilidad ambiental de locación, a cargo de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea).

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, subrayó el balance que debe buscarse entre la inversión y la protección del entorno: “Queremos inversiones, queremos desarrollo económico, pero queremos un desarrollo que sea sostenible. Por lo tanto, debe hacerse atendiendo a la normativa, cumpliendo con la normativa y las especificaciones y los requerimientos que plantea el ministerio”, dijo en una rueda de prensa.

En un comunicado reproducido por el diario El País, HIF Global rechazó las acusaciones de irregularidad. Según la empresa, “actuó en todo momento en apego a la normativa” y afirma haber contado con autorización de la Dirección General Forestal.

“Queda claro que la vocación de la intervención estuvo asociada al desarrollo del estudios de campo y a la delimitación de los padrones como consecuencia del proceso de recategorización de suelo, pero en ningún caso a la ejecución de tareas de alcance del proyecto que se encuentra a estudio de Dinacea”, señaló la multinacional.

HIF Global planea una inversión total de US$ 6.000 millones, de los cuales US$ 4.000 millones corresponden a la construcción de la planta y US$ 2.000 millones a parques renovables.

Según sus estimaciones, la fase de construcción generaría hasta 3.200 empleos, mientras que en operación habría alrededor de 600 puestos, divididos en 300 directos y 300 indirectos. La empresa proyecta iniciar las obras en el segundo semestre de 2026 y completarlas para 2029.

