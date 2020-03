EEUU: suben muertes por coronavirus, pero caen los fallecimientos en términos generales

El número de muertes en los Estados Unidos a causa del COVID-19 está en franco aumento, algo esperable dada la experiencia en otros países y la evolución de la denominada curva de contagio.

Y si bien se espera que a situación empeore antes de mejorar. El coronavirus podría tener un lado positivo: las muertes en el país -provocadas por cualquier causa- bajaron en estas fechas en relación al año pasado, y también respecto al último lustro.

El economista Siddhartha Sangi, líder de un estudio que se encuentra en fase preliminar, sugiere que esta baja podría deberse a que las personas han modificado su comportamiento debido a la pandemia.

Sangi y sus colaboradores trabajan con datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) para hacer un seguimiento de las muertes semanales en el país.

Will continue to update as we get a more complete picture in the coming weeks and months from CDC and other sources:https://t.co/AghRIalQcs@prasanthir30 @hayleywabi @DvSchwartzman

end