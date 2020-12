Criterio de riesgo y medidas anticovid del gobierno: el dilema de la frazada corta

Ciencia

Sin dudas uno de los problemas que tiene gerenciar una crisis (la que sea) es el de que, como decía Mafalda, lo urgente no deja tiempo para lo importante.

El anuncio de esta semana en el que el gobierno anunció un paquete de medidas hasta el 18 de diciembre para torcer la tendencia creciente de los positivos de COVID-19 en los hisopados tuvo la virtud de no conformar a casi nadie, pero fue un buen paquete de medidas.

Lo fue porque tuvo una evidente influencia de las sugerencias del GACH (lo que fue reconocido por el Presidente) y también de las personas a cargo de las actividades específicas, pero tuvo algunas reacciones (previsibles) de oposición que no vinieron necesariamente de la izquierda.

En cuanto al rigor, se ha criticado por arriba y por abajo, hay quienes las consideran excesivas y quienes muy duras. El concepto que varía entre ambas percepciones se denomina apetencia de riesgo.

Un riesgo es una situación potencial que, de producirse, alteraría los objetivos de la persona o entidad que la sufre, y en este caso la realidad de la pandemia enfrenta a la sociedad (y obliga al gobierno a gerenciar) a la eventualidad de un aumento explosivo de los casos positivos y medidas de restricción que detengan la economía, algo desastroso por donde se mire.



El problema es la cantidad de riesgo (y con él el de asumir daños) que se esté dispuesto a aceptar y para el gobierno es claro que el que menos quiere es el de la economía.

El tema es que sectores como los gimnasios o los restaurantes, que han visto restringida su actividad, han salido a protestar, pero como las medidas son por 18 días lo más probable es que pasen antes de que se pueda hacer mucho, porque las excepciones se pueden - y deberían - gestionar, pero lleva tiempo. Tampoco es muy defendible que haya ligas del interior de futbol de salón que no han tenido un solo contagio, aún con público limitado, y se las cancele, pero el tema es que lo que prima es la crisis, y en épocas de emergencia las excepciones vienen después, no antes como cuando el tiempo no apremia.

No ayuda nada el que equipos como Nacional de Básquetbol hayan tenido un manejo deplorable de sus contagios, hisopados y comunicados, porque eso seguro endureció las decisiones que terminaron afectando a toda el área de deporte a cubierto: gimnasios y competencias.

Debemos entender que no es lo mismo un "riesgo", algo que puede o no materializarse, con 17 positivos, lo que es un hecho de la realidad, algo que ya pasó.

Lo cierto es que en la escala de Harvard dejamos atrás cómodamente la zona verde, y nos adentramos en la amarilla con claro rumbo a la naranja, y las medidas buscan frenar ese segundo cruce cromático, previo a tener el indeseable rojo a la vista.

Otra medida que generó innumerables memes es la de decretar que restaurantes y bares cierren a las 12, pero eso es fácil de entender: a partir de las 12 sale el grupo más problemático para las aglomeraciones: los jóvenes, que, para más incordio, han desarrollado estrategias de autoconvocarse por las redes a las que la policía siempre va a llegar tarde...

Nuevamente, pagan justos por pecadores, pero ya que a los jóvenes les encanta cancelar a los que no piensan como ellos, el gobierno les ha sacado una de las plataformas por las que pueden complicar la situación.

Hay que ver la evolución. Lo peor que puede pasar es que la temporada de verano se termine de hundir, que no quede ni el turismo interno para rescatarla y que la economía se complique por eso...

Riesgos hay varios, hay que ver como se manejan, pero de momento lo mejor es ser responsables y para el gobierno, sumar medidas que palien las pérdidas de los sectores afectados...

