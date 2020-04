Burlas en Twitter al “estricto” confinamiento de la reina de España en un cuarto de 110 m2

Vida en la red

Se ha dicho que el coronavirus no respeta clases sociales y que las medidas de confinamiento nos igualan a todos. Esa verdad no lo es tanto si se echa una mirada a las diversas realidades de las personas. Como lo señaláramos antes, la pobreza es un factor que funciona en lo social de modo similar al que la obesidad lo hace en lo físico: es un problema en sí misma, y agrava cualquier otra dificultad que se tenga.



Por ello, quedarse en casa no es lo mismo para una persona acaudalada que para un jornalero que depende de su labor diaria. Y tampoco es lo mismo permanecer confinado en el Palacio de Buckingham que en un monoambiente mal ventilado y con vistas a la gris medianera del edificio de al lado.

Más cerca del primer ejemplo que del segundo, el confinamiento de la reina Letizia ha sido objeto de debate en Twitter en España. Entre el 11 de marzo y el día 26 del mismo mes, la reina decidió permanecer en el palacio de la Zarzuela sin actividades siguiendo las recomendaciones sanitarias, puesto que había estado en contacto con algunas personas que se contagiaron, como fue el caso de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Así, la monarca se encerró en su habitación sin ni tan siquiera ver a sus hijas. Pese a ello, su cuarentena podría haber sido menos claustrofóbica que la de otros. Segú informara el periódico local Público, la reina pasó la cuarentena preceptiva de quince días por el coronavirus en una habitación de 110 metros cuadrados.

"la habitación principal de los reyes tiene 110 metros cuadrados, con dos baños y dos vestidores", detalló el canal de TV Telecino. Tras conocer las condiciones del confinamiento real, sobre todo las dimensiones de los aposentos de la reina, Twitter se despachó a gusto, como casi siempre. Muchos compararon el tamaño de su casa con esa habitación

La Reina Letizia tiene una fortuna superior a los 8M€, gana al año 135.000€ y tiene varias empleadas de hogar y enfermeras a su servicio. En Mediaset dicen que la pobre ha estado recluida en su habitación de 120 metros cuadrados y que ahora vuelve a "trabajar". pic.twitter.com/WKD1KsVgBb — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) March 29, 2020

La habitación de Leticia es más grande que toda mi casa pic.twitter.com/HiBOciEyKk — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) March 30, 2020

"Aislada en una habitación de 110 m²: así ha sido la estricta cuarentena de la Reina Letizia".



