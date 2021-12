Bailan y cantan karaoke: los empleados de Amazon durante la interrupción de su servidor

Tecnología

Los servidores de Amazon experimentaron una interrupción generalizada este martes, lo que paralizó algunos trabajos de almacén y entregas de paquetes, según informa el portal estadounidense Insider.

Durante la interrupción de Amazon Web Services (AWS) que provocó además la caída de servicios como Netflix, Tinder y Disney +, algunos empleados de la compañía de Jeff Bezos recurrieron a formas divertidas de pasar el tiempo durante la inusual pausa en el trabajo del gigante del comercio electrónico.

Docenas de videos de TikTok bajo el hashtag #Amazondown muestran a los trabajadores bailando, cantando karaoke y jugando béisbol para pasar el tiempo. "Una cosa única en la vida en Amazon", escribió un usuario.

Los videos ofrecen un vistazo al interior de los almacenes de Amazon durante el cierre masivo de la compañía, desde un adorable cachorro cantando "Who Let the Dogs Out" hasta un impresionante disfraz de robot construido completamente con cajas de Amazon.

El corte se resolvió sobre las 7:30 hora de la Costa este (9:30 horas en Uruguay).