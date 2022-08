Caída mensual de 36% en ingresos por exportaciones de lana en julio

Blasina y Asociados

Los ingresos por exportación de lana de Uruguay cayeron 32% en julio de 2022 respecto al mismo mes de 2021. Las exportaciones medidas en dólares bajaron 36% respecto a junio de 2022 y 25% en kilos, lo que da cuenta de la pérdida de valor en el mes, el de peor desempeño del año.

El promedio de precio en julio fue de US$ 5,74 por kilo base sucia frente a US$ 6,71 en junio, un ajuste mensual de casi un dólar por kilo, en un mercado que tuvo escasa operativa. A la floja demanda, especialmente por lanas medias y gruesas, se suma que los productores no convalidan los precios que se ofrecen.

En el período enero-julio de 2022 las exportaciones de lana suman US$ 92 millones y 14 millones de kilos, con un promedio de US$ 6,6 por kilo en lo que va del año.

La facturación bajó 8% respecto a los primeros siete meses de 2021 y el volumen se redujo algo menos, 6%. El precio promedio para el período enero-julio en 2021 fue de US$ 6,8 por kilo.

Los precios internacionales estuvieron hasta 10% por encima de los del año 2021 en enero de este año, y entre 3% y 6% entre febrero y abril.

Se equilibraron en mayo y a partir de junio se profundizó la caída de las cotizaciones en el mercado australiano, despegándose hasta 13% por debajo de los valores obtenidos en 2021, que en el mismo período habían alcanzado sus mejores precios del año. El Indicador de Mercados de Este (IME) en Australia alcanzó hasta US$ 11,08 por kilo.

Esta semana se retoma la actividad comercial en los mercados australianos después de tres semanas de receso y desde el piso de valores más bajo desde enero de 2021 –US$ 9,38-, cuando la lana comenzaba a recuperarse del revolcón provocado por la covid, que a mediados de 2020 había arrastrado los valores por debajo de los US$ 6.

Por Javier Lyonnet