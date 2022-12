Vocero de Bomberos: “No se puede combatir un incendio de chinelas o con una remera”

970 Universal

El vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Pablo Benítez, se refirió en entrevista en Punto de encuentro (radio Universal) a los riesgos que corren las personas al intentar socorrer un incendio por medios propios, y apuntó a tener una capacitación ante esos casos. Además, resaltó los cuidados en la población para no provocar incendios.

Benítez manifestó que es entendible que, cuando se producen situaciones de incendio cerca de edificaciones o lugares con población, las personas se acerquen a querer combatirlo para mitigar su evolución.

“Es entendible que la gente quiera ayudar y hacer algo para detener el fuego. A veces en el afán de detener el incendio y dar una mano, se puede poner a un riesgo importante. Principalmente intoxicándose, pero también con quemaduras. Es importante que la gente pueda recibir capacitación, o en el momento de la emergencia consultar con los colegas que están en el lugar. Estaría bueno poder recibir una charla básica para entender que no se puede ir a combatir un incendio de chinelas o con una remera sin mangas”, puntualizó Benítez.

Agregó: “Hay muchas cosas que el que mira un incendio y ve que no estamos combatiendo de manera directa se preocupa, y quiere entrar a combatirlo. Pero en ese momento quizás nuestra estrategia no es combatirlo de manera directa o sofocarlo con arena, sino que planteamos un control en otro lugar. Las personas, al no ver que estamos trabajando en ese punto, quieren entrar. Está bueno conocer eso para que no se expongan a esas situaciones”.

Respecto a las recomendaciones para prevenir incendios, hizo hincapié en que el suelo se encuentre limpio, entre otros puntos. “Al hacer un asado donde exista vegetación, eso es un riesgo y se debe tomar consciencia. Entre las medidas de protección, si hay viento ese fuego no se debería producir. Se debe buscar un lugar libre de vegetación, en lo posible en suelo mineral, el fuego debe ir al centro, rodeado de piedras y controlarlo de manera permanente”, añadió.

Montevideo Portal