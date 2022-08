Layera: No poner cuarteles en frontera “es como dejar de lado la soberanía”

970 Universal

Tras visitar el departamento de Rivera, debido al aumento de inseguridad y el accionar de bandas narcotraficantes, el ministro del Interior Luis Alberto Heber señaló que no era conveniente la instalación de un cuartel o una base de la Guardia Republicana en la frontera “por posibilidades de ser atacada, sobre todo por el armamento que tiene, que no tiene la Policía y sí tiene la Republicana”.

En entrevista en Punto de encuentro, programa emitido por 970 Universal, el ex director nacional de la Policía, Mario Layera, cuestionó las declaraciones del actual ministro: “Entonces no tendríamos que tener cuarteles, bajo ese concepto. No es que no esté de acuerdo, es un concepto desde el punto de vista profesional, es como dejar de lado la soberanía”, sostuvo.

“Siempre estamos diciendo que el Estado debe estar presente y la policía es una de sus instituciones principales, que debe tener presencia, y más cuando hay estas situaciones de inseguridad”, argumentó el exjerarca.

En referencia a la transición realizada entre las autoridades de la pasada administración y las actuales, Layera señaló: “Nunca me llamaron [...], pueden llamarme si hay alguna duda, alguna situación administrativa que no le haya quedado clara. Entrega hubo, yo mantuve conversaciones previas con Diego Fernández, entregué un documento con un compendio de toda la gestión de 2015 a 2020”, recordó.