Domenech criticó la política del gobierno para fijar el precio de los combustibles

“Se los he dicho y no lo han tomado a bien”, aseguró el senador de Cabildo Abierto.

Tras el nuevo aumento en el precio de los combustibles anunciado por el gobierno, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, recordó en entrevista en entrevista con el programa Punto de Encuentro (970 Universal) que Cabildo Abierto fue el responsable para que no se desmonopolizaran los combustibles en Uruguay y dijo que si hoy no tuviéramos la refinería de Ancap la tarifa estaría muchísimo más cara. «En el precio del combustible influyen los sobrecostos de Ancap, que quizás tenga algún grado de ineficiencia pero no es lo que más influye. Sobre el combustible influye muchísimo el fideicomiso del boleto, el IMESI de las naftas, el IVA en el gasoil. Yo se lo he dicho al equipo económico y no lo ha tomado ha bien, es una política equivocada», sostuvo el senador.

Agregó que el conflicto en Ucrania y la suba del barril de petróleo influyen indudablemente en el precio, de forma que «no hay gobierno que pueda resistir semejante aumento». Ante esto, recordó que en países con algo de petróleo como Brasil y Argentina el precio está más caro y vienen a cargar a Uruguay y puso en duda el documento presentado por la Unión de Vendedores de Nafta (UNVENU). «Yo tengo mis dudas de que eso sea exacto sino no se daría ese fenómeno que se da en la frontera», indicó.

«El tema me preocupa pero creo sustancial que hay que modificar la tributación que grava los combustibles, esa sería una vía de abaratar los combustibles y favorecer a la producción», dijo y agregó que hay que hacerlo de forma progresiva para que no se grave un insumo básico en la producción para el agro, la industria y el transporte.