Diputada Melgar dijo que policía cuestionado tiene más tatuajes "asociables" a neonazismo

Tras el pedido de informes presentado a nivel parlamentario y el cuestionamiento que trajo a nivel social el tatuaje de un funcionario policial que cumplía servicios en una marcha sindical el policía cuestión explicó ante el sindicato de funcionarios policiales de Montevideo (SIFPOM) que la simbología trata de un gancho de lobo (wolfsangel) que se utilizaba para cazar dicho animal en el bosque.

En su descargó agregó que la parte externa significa el ciclo infinito de las cosas. El gancho simboliza la protección y la libertad. Además hace juego con otras muchas runas que tengo tatuadas en la mano y brazo. Por la simpatía con los vikingos y las tribus germanas de la época que utilizaban alfabetos similares.

En su argumentación el policial señaló que cuenta con otro tatuaje en su mano cuyo significado es "la unión entre el padre y la hija, que también es folclore nórdico".

En entrevista en Punto de Encuentro (970 Universal) la diputada del Frente Amplio, Micaela Melgar, que hizo pública la situación tras ser alertada por diferentes manifestantes, expresó: "No me convenció la explicación del policía".

"El tiene otras referencias tatuadas que le pudimos ver que también son asociables a la tradición neonazi". dijo la diputada.

"Tatuarse este símbolo en Europa está tipificado como delito. En Uruguay existen grupos neonazis confirmados por inteligencia", expresó Melgar.

"No creo que sea verdad que te tatúes un símbolo nazi y no lo sepas. Lo primero que salta en internet es que es un símbolo nazi", sostuvo la legisladora.

"Apelo a que el Ministerio del Interior tenga una sanción a la altura de las circunstancias. El sindicato hace lo que tiene que hacer. Defiende que es un ‘ultrafan’ de los vikingos y que no tiene Google", indicó la legisladora

"Me parece imposible que haya en Uruguay una persona fanática de la tradición vikinga-germana, que haya googleado el símbolo que se iba a tatuar y que no haya visto que lo primero que dice es que fue utilizado por las "SS nazis" y que hoy es utilizado en todo el mundo como una referencia del neonazismo", indicó Melgar.

"Creo que es increíble que uno se tatúe algo con ese nivel de explicitud y de fácil acceso a la información (...) y digas bueno no me di cuenta, que te puede pasar, aunque tenes que ser medio lento, sentenció.

Agregó que el símbolo que tiene el policía es similar a tatuarse una esvástica: "Esto símbolo en Europa en general está tipificado como un símbolo de odio y no se puede utilizar. Quizás no nos llama la atención porque no estamos acostumbrados", dijo la representante del Frente Amplio.

"Creo que el Ministerio del Interior va a tomar cartas en el asunto, la reacción de las autoridades me pareció bien, reaccionaron apenas se enteraron", señaló.