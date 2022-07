970 Universal

Argimón eliminaría registro de consumidores de marihuana, pero no derogaría ley

En entrevista en Punto de Encuentro, programa emitido por 970 Universal, la vicepresidenta Beatriz Argimón fue consultada respecto a la propuesta de Cabildo Abierto de derogar la ley de regulación de la marihuana y la posibilidad de legalizar el consumo de otras drogas. "En principio no estoy de acuerdo con legalizar todas las drogas. Me parece que si abrimos eso precisaría una concientización de la sociedad que no tenemos", dijo.

Argimón explicó su argumento y criticó la política llevada adelante en ese sentido: "Hay un déficit muy fuerte en las campañas de concientización", dijo. No obstante, señaló que no está de acuerdo con las críticas realizadas por el senador Manini Ríos.

En referencia a la derogación de la ley de regulación de la marihuana Argimón dijo que no es partidaria de eliminarla, pero indicó que derogaría el registro de consumidores.

Sartori y la JUTEP

El senador nacionalista Juan Sartori ha sido intimado por la JUTEP en varias ocasiones para que presente los bienes e ingresos de su cónyuge. Respecto a esto la vicepresidenta de la República Beatriz Argimón señaló: "Cuando vengas tengo prevista una reunión con Sartori. La va a presentar (la declaración jurada de la esposa)", sostiene Argimón.