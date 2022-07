“La gran diferencia es que Yamandú está en campaña” dijo Peña tras las críticas de Orsi

970 Universal

En entrevista en Punto de Encuentro en 970 Universal, el ministro de Ambiente, Adrián Peña dijo que es un «error» pensar que ya se está haciendo campaña política. «Si uno en algún momento (la persona) se va a lo electoral, pierde el foco, tiene que cuidarse a si mismo porque no logra los objetivos», opinó. Sobre las críticas que realizó el intendente de Canelones Yamandú Orsi, al referirse a Peña como herrerista y no colorado, el ministro señaló que «no se siente agredido». «Para mí no es un agravio que me digan herrerista, esto es algo que tienen que defender los herreristas. No tengo mucha explicación para su reacción», indicó.

«Claramente acá la gran diferencia es que Yamandú está en campaña y tiene una interna, yo trato de leer lo que Yamandú dice en clave de alguien que se está lanzado en la campaña electoral sin ninguna duda», sostuvo Peña. Argumentó que después de todo lo que ha pasado no tiene que «dar fe» de su condición de colorado y batllista: «Yo ingreso al partido y hago mi carrera política en el peor momento histórico del partido, si era por chances nunca gana el Partido Colorado, estoy acá por convicción por lo que creo, por lo que siento».

Consultado por el eventual regreso de Pedro Bordaberry a la política, dijo que el Partido Colorado a diferencia de lo que piensa Julio María Sanguinetti, «no va a tener problemas de candidatos». Agregó que las candidaturas son «cuestión de tiempo y lugar» y sostuvo que hoy no es su objetivo ser candidato. «Si Pedro vuelve va a venir en 2023, a Bordaberry lo conoce todo el mundo, no necesita venir un tiempo antes, el día que quiera viene y es candidato y arma la lista», concluyó.