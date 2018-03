Un hombre encontró la forma de "amamantar" a su hija y se volvió viral

Curiosidades

Este neoyorquino es la nueva estrella viral durante los próximos quince minutos. Todo ocurrió una mañana, cuando su esposa se fue a trabajar y lo dejó solo con la hija de ambos.

Se le ocurrió alimentarla de una forma muy particular. "Siempre me sentí muy inútil en este tema y deseaba poder hacer algo para ayudar", contó a The Sun según recoge TN.

Hizo un agujero en su remera, a la altura de su tetilla, y acomodó la mamadera para crear un "pecho funcional". La pequeña de 10 meses no notó la diferencia.

"Mi esposa no lo podía creer. Yo reaccioné así porque estaba desesperado". Agregó que a la niña le encantó y desde entonces la alimenta de esa forma cuando están solos. "Me hace sentir muy bien que yo pueda hacer esto por ella. Además, es un alivio para mi esposa. Ahora ella puede irse a trabajar sin preocuparse, porque yo me encargo".

Montevideo Portal