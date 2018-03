Se suspendió el Festival del Lago Encantado. Comunicado de la producción

Noticias

El evento, que se llevaría a cabo en Flores, no contó con las condiciones técnicas y logísticas necesarias. Habrá devolución del importe de las entradas.

El Festival del Lago Encantado estaba planificado para desarrollarse los próximos 29, 30 y 31 de marzo en la zona de los Lagos de Andresito, en Flores.

Sin embargo, este lunes la producción anunció que se suspendía.

Aquí, el comunicado oficial completo:

La producción de Festival de Lago Eancantado informa:



Debemos comunicar que se suspende el Festival del Lago Encantado.



Lamentablemente no es posible llegar, desde la producción, en las condiciones técnicas y logísticas que se merecen, dada la importancia de las bandas presentes en la grilla del festival.



Un festival así merece la calidad y seguridad para que sea una fiesta, hoy no lo podemos asegurar en su totalidad y es por eso que preferimos bajar la fiesta a arriesgarnos que no sea lo que todos soñamos.

Desde la producción dejamos claro que los artistas no son responsables en ningún termino por la suspensión del festival y hemos contado con todo su apoyo para lograr que esto se realizara. Pero las condiciones técnicas no han sido suficientes y es por eso que adoptamos tan triste resolución. A ellos que velan por el mejor show y la seguridad de sus seguidores las gracias.



Le pedimos disculpas a todos.



En el correr de la tarde publicaremos como se hará la devolución de las entradas y los puntos para ello.