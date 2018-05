Se presenta en la Feria del Libro Infantil "El libro de los lugares secretos", de Martín Otheguy

Cultura

No tan secreto

La Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo es un evento que dedica 13 días (del 29 de mayo al 10 de junio)al disfrute de la literatura infantil y juvenil, con amplio horario, ubicación céntrica, entrada gratuita y una programación que supera las 120 actividades.



Se puede visitar de lunes a miércoles, de 9:00 a 18:00 horas, jueves y viernes, de 9:00 a 20:00 horas, y sábado y domingo, de 14:00 a 20:00 horas. Se lleva a cabo en el atrio y el entrepiso de la Intendencia de Montevideo.



Este martes 5 de junio a partir de las 14 horas, en el Salón Rojo, se presentará la novela El libro de los lugares secretos, de Martín Otheguy, en una charla en la que el autor hablará también de literatura infantil. Participará el escritor Ignacio Alcuri.



El libro de los lugares secretos es una novela de misterio con tintes sobrenaturales, protagonizada por cuatro (tempranos) adolescentes disfuncionales y un perro. Juntos, deben resolver no solo sus dramas de crecimiento y una serie de problemas familiares, sino también una cadena de acontecimientos extraños en el liceo al que concurren, relacionados con una historia oculta en el lugar y el pasado del edificio.



Se desarrolla en el barrio antiguo de una ciudad no nombrada, repleta de construcciones viejas, casas abandonadas, un cementerio de otro siglo y parques que conocieron tiempos mejores. En las páginas finales del libro hay un código QR que permite escuchar la banda sonora de la novela, elegida por el autor como sugerencia para acompañar la lectura. El libro de los lugares secretos cuenta también con seis ilustraciones realizadas por Federico Murro.



Sobre el autor



Martín Otheguy nació en Montevideo en 1978, en circunstancias que no recuerda. Es autor de El mundo sin lunes (Premio Ópera Prima en los Premios a las Letras 2016), en el que aparecen por primera vez los personajes que figuran en El libro de los lugares secretos. Publicó también Historia de la queja (Fin de Siglo, 2015), Mañana es tarde (junto al biólogo Ramiro Pereira), y participó de la antología Cuentos de Montaña Errante (Fin de Siglo, 2017). Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República, trabaja en periodismo y rubros afines desde 1997. Actualmente escribe para la revista Túnel e integra el equipo de prensa de Montevideo Portal. Fue guionista de los programas televisivos Los Informantes, Reporte Descomunal, y Córner y Gol es Gol, y del programa radial Los Informantes, además de columnista de Ciudad +. Fue redactor de la revista Neo, colaborador de la revista Lento y del periódico la diaria.