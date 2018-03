Polémica en Filipinas por la proyección de un vídeo porno en una pantalla pública

Las autoridades filipinas investigan la proyección de un vídeo pornográfico a plena luz del día en una pantalla pública del centro financiero de la ciudad, un suceso que ha causado un fuerte revuelo en este país de profundas raíces católicas.

El vídeo, que mostraba a una pareja en pleno acto sexual, se proyectó el martes durante unos 30 segundos en una gran pantalla publicitaria en la intersección de dos de las principales avenidas de Makati, una de las urbes que componen la gran ciudad de Metro Manila y su principal centro financiero y de negocios.

El acontecimiento fue compartido en las redes sociales por numerosos viandantes y automovilistas que pasaban por el lugar, y que en general reaccionaron a las imágenes con risas y comentarios jocosos.

Makati mayor: Operator of digital billboard that showed porn clip claimed its system hacked https://t.co/0NnYP2zk5t pic.twitter.com/2TH8YBYHHi