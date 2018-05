Pastor pide a sus fieles que hagan una “vaquita” de US$ 54 millones para comprarse un jet

Jesse Duplantis, pastor evangélico estadounidense de 60 años, solicitó a sus fieles una donación millonaria parala adquisición de un nuevo jet privado.

"Si nuestro señor Jesucristo estuviera físicamente hoy en la Tierra, no andaría montado en un burro", expresó el predicador.

Duplantis tiene a su disposición varios aviones, pero afirma que necesita otro, más precisamente un Dassault Falcon 7X, un aparato de gran autonomía que permite hacer viajes largos sin escalas de abastecimiento.

