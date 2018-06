La banda Nameless celebra sus 13 años de carrera con un show a lo grande, y Martín Silva, su guitarrista, responde nuestra Metralleta

Metralleta



La banda de rock y metal alternativo Nameless celebra sus primeros 13 años de vida, y tira la casa por la ventana el sábado 9 de junio, en la Sala Blanca Podestá de Agadu.

El grupo, que viene de presentarse en el último Montevideo Rock, y que a lo largo de su carrera ha tocado en varios puntos de la capital y el interior del país, así como en distintos escenarios de Argentina y Brasil, se ha codeado con artistas de renombre internacional como Lacuna Coil, Epica y Versailles.

Con estas credenciales y respaldados por cinco discos, los Nameless tienen más que buenos motivos para celebrar el pasado y mirar al futuro con optimismo. Con la excusa del cumpleaños, le pedimos a Martín Silva, guitarrista y compositor de la banda, que respondiera nuestra Metralleta sobre gustos, influencias y obsesiones, y este es el resultado:



¿En qué se parece Nameless 2018 al de hace 13 años, y qué cambió en este tiempo?

El parecido radica, básicamente, en las ganas y la pasión por la música, por crear música, y ese sueño de vivir de ella. En cuanto a qué ha cambiado ha sido la experiencia, los contactos, los tipos de shows en los que participamos y la metodología de trabajo que se ha vuelto más profesional con el tiempo.



¿Cuál fue el peor error que cometieron y cuál fue el mayor acierto como banda?

La verdad, no recuerdo ningún error que nos hayamos lamentado y aun sigamos haciéndolo. Obviamente hemos pasado por situaciones desfavorables, pero no las hemos considerado errores, sino que hemos aprendido de ello y no ha sido nada grave (al menos que recuerde ahora). El mayor acierto, sin duda, ha sido el grupo humano, trabajar sobre el grupo humano, tener las metas claras entre todos los integrantes, que todos sabemos y tenemos claro el lugar que ocupa Nameless en nuestras vidas.



¿Recordás el primer disco que te compraste?



Por ahí por el 91 el Magos, Espadas y Rosas, de Rata Blanca, y fue en formato casette.



¿Y el último?



Lo último que me compré fue un DVD de Ozzy en vivo en Japón, súper recomendable.



¿Recordás cuál fue la primera canción (o disco) que te conmovió?



Definitivamente, el disco The Final Countdown, de la banda sueca Europe. Sin dudas fue mi click para querer ser músico. Era el año 1986 y recuerdo tanto el disco como esa etapa de mi vida como si fuera hoy.



¿Y el último?

El NLS, de Nameless, fue un disco que se compuso y salió en un momento complicado, con varias letras que surgieron del fondo del corazón. Es un disco que lo oigo y me emociona profundamente.

Nombrá cinco bandas que se cuenten como las principales influencias de Nameless hace 13 años.

Antes de nombrar las bandas voy a hacer un paréntesis en decir que Nameless, fue lo que surgió de cuatro amigos que se juntaron y decidieron hacer música. No habíamos decidido ningún estilo en particular; obviamente el rock era el motor, pero no teníamos claro cuál de sus ramas. Dicho esto... Bandas como Evanescence, Rammstein, A Perfect Circle, Korn, Linking Park y muchas más.



¿Y ahora?

Korn, Five Fingers Dead Punch, Lacuna Coil, Rammstein, Trivium.



¿Cuál es la influencia menos evidente del grupo?

Creo que lo que compete al metal extremo, si bien es algo que varios integrantes de la banda consumimos en algún punto, es lo que menos plasmamos en los temas, aunque tenemos canciones con riffs de metal extremo y secuencias de bombos que proceden de ese género.



¿Qué canción de otro autor podría ser de Nameless?

En cuanto a letra, podría ser "Show must go on", por el tipo de mensaje y letra ante la adversidad, y las metáforas.



¿Y qué canción de Nameless podría ser de otro autor?

Creo que "Canción de cuna", es un tema muy lindo, muy llevadero, con una historia que podría ser para todos, ya que habla de esa persona que nos contaba un cuento, nos dormía, nos cuidaba y ya no está. Pertenece a nuestro tercer disco llamado 7 Caminos, de 2012.





Si pudieras elegir tres bandas (aunque ya no existan) para compartir cartel, ¿Cuáles serían?

Rammstein, Metallica, ACDC.



¿Qué películas entusiasman por igual a los miembros de la banda?



Uuhh, qué difícil... La última que vimos todos y quedamos re colgados fue Hired Gun, muy recomendable. Te cambia mucho la manera de ver la música y entender mega proyectos musicales.



Si pudieran elegir un escenario en el mundo en el que tocar, ¿Cuál sería?

Me encantaría un Estadio Centenario lleno, sería un sueño...



¿Para qué sirven las canciones?

Para mí, las canciones son grandes canalizadoras de sentimientos, ya sea frustraciones, alegrías, pérdidas, aciertos, desencuentros y exposición de valores personales, o sea, una suerte de terapia. Pero también es una forma de llegar a los demás, y muchas veces son terapia para los demás también, se sienten contenidos con una canción, comparten un sentir, o simplemente encuentran un escape. Las canciones son grandes compañeras de la vida y todos tenemos esos temas que nos transportan, así que también son una máquina del tiempo.