La argentina Abril Lorenzatti es la adolescente con el pelo más largo del mundo

Curiosidades

Todo empezó cuando Abril, residente en Villa Carlos Paz, Córdoba, vio la película Matilda, basada en el libro de Roald Dahl. La niña fue a la peluquería y pidió que le hicieran un corte igual al de la protagonista, pero se llevó una decepción.

"Al día siguiente, cuando me volví a ver en el espejo, no me gustó lo que vi. Era muy corto, así que decidí dejarlo crecer y no volver a cortarlo, hasta que fuera imprescindible o realmente quisiera hacerlo. cuatro años después lo tenía tan largo que me empezaron a decir ‘Rapunzel'", cuenta la joven en la web de la Fundación Guinness.

Abril tiene 17 años y durante os últimos 11 sólo ha recortado las puntas de su cabellera, que mide nada menos 152 centímetros. Interrogada acerca del cuidado de su melena, dice que simplemente se la lava todos los días, usando champú y crema de enjuague comunes.

Si bien le gusta su pelo tal como está, la chica reconoce que le causa algunas dificultades.

"Tengo que levantarme el pelo cuando subo escaleras, porque si lo llevo delante de mí puedo pisarlo y si lo tiro para atrás, me lo pueden pisar otros, otros pueden pisar los extremos ¡Cuando hay mucho viento, tengo que sujetarlo y atarlo, o se vuelve incontrolable!", cuenta.

Montevideo Portal