Ida Vitale, madrina de Festival Internacional Poesía en Buenos Aires

Ida Vitale, agradeció que "todavía haya gente que se acuerde de ella" en la capital argentina, donde este miércoles realizó una lectura de diferentes poemas en el marco de la inauguración del FIP, que este año cumple 13 ediciones.

Considerada integrante de la Generación del 1945 uruguayo, la autora de "Reducción del infinito" (2002) bromeó entre poemas de este libro con cada una de las respuestas que le ofreció al escritor argentino Luis Chitarroni.

"Yo no tenía hermanos, y me aburría", declaró la poetisa después de asegurar que leyó mucho durante su infancia en Montevideo. "Era curiosa de la poesía quizás porque no había en casa mucho libro de poesía", añadió.

Vitale contó ante los asistentes que vivió once años en México escapando de la dictadura uruguaya, y cuando volvió a su país natal trabajó en una biblioteca "en democracia", donde la nombraron directora.

En sus palabras, no fue ningún paraíso literario, sino "una cárcel", de la que escapó cuando emigró a Austin (Estados Unidos), lugar en el que todavía habita, pero del que recordó otros tiempos políticos en los que "no estaba este señor que está ahora, era un mundo muy normal".

"A mí me gustaban mucho los españoles: Machado, Juan Ramón (Jiménez)", dijo sobre sus gustos la ganadora del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2015 y Octavio Paz 2009.

Con el francés como segunda lengua, y el italiano como "segunda sumergida", la autora acumula la fama de citar escritores españoles entre sus múltiples referentes.

Actividades en bares notables de la capital, lecturas de poetas internacionales, recitales con múltiples protagonistas, y talleres al aire libre serán algunos de los componentes de la XIII edición.

Poetas de Alemania, Austria, Canadá, Chile, China, Cuba, España, Estados Unidos, Finlandia, Japón, Países Bajos, Suecia, Suiza, integran este año el evento, ubicado primero en la Feria del Libro de la ciudad y desde hace tres años lo hace en el Centro Cultural Kirchner, donde este año también tendrán lugar los actos centrales del FIB.

"Un centenar largo de poetas extranjeros y argentinos desplegaron su arte de palabras en esta fiesta", expresó durante la presentación del Festival Graciela Aráoz, su directora.

La también presidenta de la Sociedad de Escritoras y Escritores del país suramericano recalcó que "la maldición que cae sobre el número 13 viene de tiempos inmemoriales", pero aseguró que desde la organización del evento no son supersticiosos.

Además, indicó que entre sus características clásicas, en los últimos años el FIB es "inclusivo, con equidad de género, atención a las capacidades diferentes, talleres para invidentes, talleres no formales para atraer lectores nuevos y jóvenes".

La cantante brasileña Mariana de Moraes, nieta del compositor y poeta Vinicius de Moraes, puso la nota musical en la velada, y aprovechó para recitar acompañada a la guitarra del éxito de su abuelo "Garota de Ipanema" antes de arrancarse con su propia versión del tema.

