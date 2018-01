Hablamos con la gente de “Me Fui a Examen”, jóvenes universitarios que ofrecen ayuda gratuita a liceales

Cultura

Christian tiene 20 años y es estudiante de segundo año de Abogacía. Vive en el Paso de la Arena y su paso por la Educación Secundaria fue trabajoso.



"Para mí siempre fue un desafío preparar exámenes, porque soy durísimo", cuenta riendo. Su vocación era y son las letras, por lo que ciertas asignaturas científicas le resultaban un tanto áridas.



"Mi madre no siempre tenía recursos para pagar un profesor particular, y en mi familia no había profesionales que pudieran ayudar, siempre fue muy difícil", recuerda.



Pese a tales dificultades, Christian culminó el liceo sin repetir ningún año, y pensando en los adolescentes que hoy pasan por los mismos trances que él supero, surgió la idea de "Me Fui a Examen".



"Queremos abrir un espacio para chiquilines que no tienen posibilidad de pagar clases particulares, y también para aquellos cuyos padres no los incentivan a estudiar. Lanzamos la convocatoria en las redes sociales porque sabíamos que iba a ser el mejor modo de llegar a los jóvenes", explica.



Christian recuerda que lo que él y su equipo ofrecen no son clases en el sentido estricto de la palabra, ya que los integrantes del proyecto no son profesores sino estudiantes universitarios.



"La idea es hacer una serie de tutorías, somos jóvenes universitarios, formamos un equipo con compañeros que estudian diferentes carreras, a los que les presenté el proyecto y se coparon. Luego empezamos a planear y salió", relata con sencillez.



Actualmente, el grupo convocado por Christian aglutina a una decena de colaboradores. "Yo, por ejemplo, como estudiante de Derecho me encargo de las materias más relacionadas con las letras, e Historia. Tenemos a una estudiante de Medicina a cargo de la parte de Biología, las Matemáticas las da una estudiante de Administración. Tratamos de cubrir varias áreas en las que podamos dar una mano", describe.

Funcionamiento



Una vez que la persona que necesita ayuda se contacta con el grupo mediante WhatsApp (092945295), "se le explica en qué consiste la idea y se le piden algunos datos", así como la fecha del examen que tiene que rendir. Luego se coordinan los horarios para que pueda concurrir al local de Me Fui a Examen y recibir la asistencia necesaria.



"Tenemos un lugar en Paso de la Arena, un salón bastante grande que nos cedieron y en condiciones para diferenciar sectores por asignatura, y así cubrir todo".





Las tutorías comenzarán el próximo lunes 8 de enero y se extenderán hasta el final del periodo de exámenes de febrero. Se impartirán los días lunes, miércoles y viernes de 15.00 a 18.00 horas.



"Tratamos de que ellos traigan los materiales de la asignatura. El apoyo es gratuito", destaca.

Expectativas superadas

"Estamos respondiendo mensajes a cuatro manos", afirma Christian, reconociendo que se vio sorprendido por la viralización de su iniciativa.



"Pensábamos que quizá podríamos captar a algunos jóvenes de la zona, y estimábamos que podrían llegar quizá unas diez personas. Ahora estamos armando un grupo de setenta" narra.

Se trata de gente "de todas partes de Montevideo, aunque en su mayoría de la zona oeste", detalla

Además de ser contactado por interesados en las tutorías, el grupo también recibe "muchos mensajes de apoyo. Agradecemos a la gente que comparte y avisa a otros", dice el joven estudiante de Derecho.

"Es totalmente gratuito. No pedimos nada a cambio más que ganas, que vengan", concluye.



Gerardo Carrasco / Montevideo Portal