Gabriel Peveroni, autor de "Tango que me hiciste mal", elige "canciones para escribir"

Música para camaleones

Gabriel Peveroni es escritor, dramaturgo, poeta y periodista cultural. Su primera novela fue La cura (1997) uno de los puntales de la literatura uruguaya de la década de los 90, como parte de la llamada "generación de los crueles". Su obra literaria está dominada por el teatro, que ha ido matizando con algunos volúmenes de poesía y otras tres novelas (la más reciente es Los ojos de una ciudad china, de 2006).

Peveroni es además un melómano reconocido, tal cual demostró tanto en su trabajo de crítico, productor televisivo, coautor del libro Rock que me hiciste mal y también conductor de radio (Planeta Pop, en X FM, junto a Maxi Angelieri). Su última incursión en las letras es distinta a las anteriores, aunque tenga también su pulsión usual para la narración de historias. En Tango que me hiciste mal, Peveroni reconstruye en forma muy personal la historia del ya mítico primer disco de Los Estómagos, mezclando el tono confesional con entrevistas, apreciaciones críticas e historias sobre las canciones.

El libro es parte de la Colección Discos de Editorial Hum, que a la manera de la serie 33 1/3, de habla inglesa, dedica cada volumen a un disco de rock fundamental (en este caso para Uruguay) con la pluma de un autor distinto.

Para celebrar la ocasión, le pedimos a Gabriel que participara de nuestra sección Música para Camaleones, en la que solicitamos a los artistas que recomienden canciones a los lectores para distintas actividades, estados de ánimo o con una consigna particular. En este caso, le ofrecimos a Gabriel que eligiera "canciones para andar en bicicleta" o "canciones ideales para escribir", y se inclinó por la última opción. Los dejamos con su compilado y sus razones.

"Es tentador hacer una lista sobre canciones para escribir andando en bici. Pero no lo recomiendo. Ya no lo hago desde a vez que se me partió la hoquilla y me fui de cabeza en la ruta 1 y me salvó llevar casco. Ese mediodía estaba escuchando el disco Hunky Dory de Bowie. Así que prefiero una lista un poco más tranquila y saludable", dice.

Cinco canciones para escribir novelas:

1. "Close to me", de los Cure. (Es el centro inspirador de "La cura", mi primera novela, y esas palmas obsesivas son las que suenan en los desvaríos de Rodión, el protagonista).

2. "Ji Ji Ji", de los Redondos. (Es una que suena en algún momento de "El exilio según Nicolás". De hecho, el título tentativo de esa historia fue por un tiempo "A Nicolás lo echaron del trabajo y se fue a ver un recital de los Redondos")



3. "La chica banda", de Café Tacuba. (Es una de las canciones más adrenalínicas y que más me emocionan y aparece en una escena de "Tobogán blanco")

4. "Five Years", de Bowie. (Esa y otras de las setentosas y glam de Bowie las escuché obsesivamente durante la escritura de "Los ojos de una ciudad china")

5. "Pablo Picasso", de Modern Lovers. (Cuando escapé de Bowie y ya estaba escribiendo la novela que continúa a "Los ojos", que aún está inédita y posiblemente se llame "Los suicidas")

Bonus track: "Gritar", de Los Estómagos. (Una de mi banda sonora actual, cada vez que me reconecto a una novela que estoy escribiendo con el pretexto de hacer un homenaje bien personal al disco más querido, el primero de Los Estómagos)