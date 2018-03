Escuchá las cinco canciones esenciales de Pink Floyd según la banda Lapso

Cultura

El 3 de noviembre del 2018 los chanchos volarán sobre Montevideo: el ex líder de Pink Floyd, Roger Waters, se presentará en el Estadio Centenario en el marco de su gira "Pink Floyd´s Roger Waters: US + Them Tour 2018".

Pink Floyd es una de las bandas más influyentes de la historia del rock y un hito cultural en sí mismo, que trascendió las fronteras de la música para convertirse en un ícono de su época. Montevideo vivirá el 3 de noviembre uno de los shows más legendarios de la historia del rock, en una visita tan histórica como las de Paul McCartney y los Rolling Stones.

En la larga previa del show que traerá a Uruguay los clásicos de The dark side of the moon (1973), Wish you were here (1975), Animals (1977) y The Wall (1979), decidimos pedir a músicos locales que elijan cinco canciones esenciales de Waters o Pink Floyd y expliquen el porqué de esa selección.

Esta vez el turno es para Lapso, una de las bandas uruguayas más importantes de la generación de comienzos del siglo XXI. El grupo fue parte de la camada de grupos que durante unos años llevó al rock uruguayo a la difusión masiva, a llenar festivales y sonar en todos los medios de comunicación.

La banda, nacida en el 2000, ganó el concurso Pepsi Bandplugged en el 2002 y en 2003 editó su primer disco homónimo, editado por Bizarro Records. En 2006 editó un segundo trabajo, llamado Días lúcidos, y en 2008 abandonó los escenarios.

Tras una década ausente, con sus integrantes dedicados a proyectos personales, Lapso vuelve en este 2018 con música nueva y un sonido modernizado, aunque respetando sus raíces alternativas. En lo que va del año publicaron la pegadiza "Del más allá" y luego "Aunque todo cambie" y "Adelante", canciones que anticipan el disco que saldrá este año, que muestra una evolución notable del grupo tras una década de silencio, y que pueden escuchar a continuación.







Andrés Bianco, guitarrista de la banda y seguidor de Pink Floyd desde la adolescencia, eligió las cinco canciones esenciales (más un bonus track) del grupo británico según su mirada. Pueden escuchar los temas al final de la nota.

"Shine on you crazy diamond"

Una intro divina, una obra multi parte. Excelente.

"US and them"

Un tema que te hace flotar.

"Wish you were here"

Me fui a dormir escuchando esta canción y este disco durante dos años seguidos de mi vida adolescente.

"Mother"

Otra balada increíble, al igual que la anterior.

"Comfortably numb"

Divino diálogo entre Waters y Gilmour, un solo demoledor.

Extra: "Another brick in the wall"

El primer solo que le pedí que me enseñara a mi profe de guitarra cuando tenía 14 años (Nico Ibarburu)