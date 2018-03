En el Día Internacional de la Poesía se anuncia reedición de clásico de Ida Vitale

Cultura

Casa Editorial Hum lanza una nueva edición de uno de lo libros más celebrados de la poeta uruguaya. La obra estará disponible en ambas márgenes del Río de la Plata.

"Un breve tratado sobre lo mínimo, lo modesto, lo inútil: tal es un intento por describir en una frase El ABC de Byobu. Un intento bastante fallido. Porque un tratado supone un afán de enseñanza y en este libro no hay ese afán: hay poesía. Hay un personaje: Byobu. Que vive, que percibe, que reflexiona sobre lo mínimo, lo modesto, lo inútil. Hay una poeta: Ida Vitale, quien a través de la creación de un personaje, hace de la poesía un ejercicio de conocimiento. No hay, entonces, afán de enseñanza en estas páginas, sino posibilidad de experiencia. Aquí la palabra no busca tan sólo transmitir un sentido ni ser pronunciada sin más sentido que su propia belleza. No, en El ABC de Byobu, Vitale logra que la palabra adquiera la plenitud de un sentido más. Así: vista, oído, tacto, gusto, olfato y palabra. Su ambición: la realidad. La percepción de la realidad. La experiencia de la realidad desde su más mínima manifestación: un neutrino. O menos. Mucho menos. Porque así como el perfume le está vedado a los ojos, hay cosas que solo son perceptibles mediante la palabra. En última instancia, podría decirse que Byobu, "el expuesto por excelencia", más que un personaje, es un estado de conciencia, una disposición verbal. Leyendo su alfabeto nos exponemos a lo mínimo, lo modesto y lo inútil de cuya suma resulta el mundo." Luis Felipe Fabre.

"Nombrar a Byobu es decir A, es decir B simultáneamente; invocar sin recelo al demonio de las encrucijadas. Sin embargo, Byobu nebulosa, By-o-bu ironía, es más que eso. Es personaje. En El ABC de Byobu la lucidez, y no lo superfluo, opta por lo prolijo, concibiendo la disyuntiva cotidiana como inagotable fuente de reflexión". Ximena Sánchez Echenique

Ida Vitale (Montevideo, 1923).

Docente de literatura, crítica literaria, traductora, ensayista y poeta, es la última referente de una de las generaciones más influyentes de la literatura uruguaya y latinoamericana: la del 45. Exiliada en México desde 1974 a 1984, y desde 1989 a la fecha en Austin (Texas), en este 2018 regresa definitivamente a su país natal.

De su vasta obra poética, destacamos: La luz de esta memoria (1949), Palabra dada (1953), Cada uno en su noche (1960), Oidor andante (1972), Jardín de sílice (1980), Parvo reino (1984), Sueños de la constancia (1988), Procura de lo imposible (1998), Trema (2005), Mella y criba (2010) y Mínimas de aguanieve (2016).

En 2010 fue nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de la República del Uruguay. Ha sido reconocida con los Premios Octavio Paz (2009), Carlos Monsivais (2010), Alfonso Reyes (2014), Reina Sofía (2015), Federico García Lorca (2016) y Max Jacob (2017).