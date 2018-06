El Ballet Nacional Sodre celebra su 8º aniversario

Cultura

Desde junio de 2010 hasta diciembre de 2017, bajo la dirección artística del reconocido Mtro. Julio Bocca, la compañía nacida en 1935, ahora denominada Ballet Nacional del Sodre, sufre la mayor transformación de toda su historia. Un nuevo equipo se hace cargo de la gestión y se refunda la compañía, abriéndose una nueva etapa que llega hasta nuestros días

.La incorporación del Mtro. Julio Bocca como Director Artístico abrió las puertas a la región y al mundo tanto en la integración de sus componentes como en la elección de los maestros, coreógrafos y bailarines invitados.

Desde entonces se han estrenado en el Auditorio Nacional más de treinta obras, muchas de ellas en versión integral, de los grandes ballets clásicos (Giselle, El Lago de los Cisnes, La Bayadera, El Corsario, La Sílfide, El Cascanueces, La Viuda Alegre, Don Quijote, Coppelia, Romeo & Julieta y La Bella Durmiente por nombrar algunas), obras paradigmáticas del mejor repertorio contemporáneo y moderno (Hamlet Ruso, Un Tranvía Llamado Deseo, Donizzetti Variations, The Leaves are Fading, Sinfonietta, Without Words, La Consagración de la Primavera, In the Middle Somewhat Elevated, El Mesías, Petite Mort entre otras), y creaciones originales para la propia compañía (Tres Hologramas (Inthamoussú / Jorge Drexler) / Gracias (Graciela Figueroa) / Tango & Candombe (Ana Maria Stekelman) / Nocturno (Inthamoussú / Juan Campodónico & Campo) / One And Others (Demis Volpi / Christos Hatzis) / Episodios Sobre un Mismo Tema (Andrea Salazar / Luciano Supervielle) / Instantáneas (Andrea Salazar / Luciano Supervielle / Encuentros (Marina Sánchez)).

Durante ese período, la compañía se presentó en España, Italia, Omán, China, Tailandia, Rusia, Israel, México, Cuba, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Argentina y Brasil.

A partir de febrero de 2018, el Maestro Igor Yebra asume en el cargo dejado por Bocca con el objetivo de continuar por la senda ya pautada.