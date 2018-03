EEUU: jubilado aprende a trepar árboles y dedica todo su tiempo a rescatar gatitos atrapados

Curiosidades

Los gatos son capaces de subir a los árboles con facilidad, pero descender es otra historia. Es común que esto animales se queden atrapados en las ramas, y no siempre se cuenta con alguien dispuesto a ayudar y capacitado para ello. Randall Kobb, un jubilado de 64 residente en Baton Rouge, Luisiana, dedicó tiempo y esfuerzo para convertirse en lo que es hoy: el héroe de los mininos en apuros.

Kolb, también conocido como "Cat Rescue Guy", descubrió su vocación en 2014, justo dos días después de retirarse de su trabajo en tecnologías de la información en la Universidad Estatal de Luisiana. Un gato se había quedado atascado en un árbol cerca de su casa, y pasó dos días tratando de encontrar a alguien dispuesto a bajarlo. Cuando lo hizo, prestó mucha atención al rescate y decidió aprender a trepar árboles para poder hacer lo mismo. Desde entonces, ha comprado o manufacturado su propio equipo para escalar árboles y ya ha rescatado a más de 150 gatos, todos de forma gratuita.

"Rescato a los gatos gratis porque los amo, odio el sufrimiento y no quiero que n gato sufra sólo porque alguien no puede pagar", escribe Kolb en su sitio web. "Además, estoy jubilado, así que tengo tiempo, y esto no me aleja de un trabajo remunerado. Me capacité en esta forma de ayudar, y me da mucha alegría hacerlo", afirma.

"Para mí es muy importante que la gente sepa que voy a rescatar a su gato, incluso si no puede pagarlo", agrega Kolb. "Por esta razón, rechazo cualquier oferta de pago aunque siempre agradezco la buena intención. Si quieres dar algo, te animo a que hagas una donación a Cat Haven o a cualquier otra organización de bienestar animal que elijas ".

Aunque muchas personas creen que cualquier gato que puede subir a un árbol es capaz de hacer el camino inverso, Randall Kolb sabe que ese no es siempre el caso. Si bien sus garras son perfectas para trepar, cuando se trata del descenso no son las mejores herramientas, y algunos animales simplemente no saben cómo bajar. "Si lo hicieran, no se quedarían en un árbol con mal tiempo y sin comida durante días", señala.

"Todos los gatos son por naturaleza trepadores de árboles, pero cuando es hora de bajar, algunos gatos saben cómo hacerlo y otros no. Los que no saben están en problemas", dice Kolb.

En cuanto al procedimiento de salvataje, Kolb explica que depende principalmente de la conducta del gato y de las características del árbol. Con la experiencia ha mejorado su técnica para trepar a los árboles, pero incluso en los escenarios óptimos, preparar su equipo y trepar le lleva al menos media hora. Si el animal no coopera, puede pasar horas tratando de ganarse su confianza para acercarse.

Randall intenta en primer lugar técnicas de rescate no estresantes, como atraer a los gatos con golosinas o simplemente llamándolos para que se acerquen. Esto suele resultar con los más mimosos y dóciles, pero cuando se trata de animales desconfiados o poco dados al contacto con personas, suelen trepar todavía más alto al ver que él se acerca. Sin embargo, a esos también hay que rescatarlos, aunque den más trabajo. En esos casos suele ser necesario emplear métodos más drásticos, aunque ello implique provocarle estrés al animalito. Al fin y al cabo, el objetivo final es poner al felino de nuevo en tierra.

Al preguntársele por qué ocupa su tiempo en una actividad peligrosa y sin paga en lugar de disfrutar de una jubilación apacible, Randall Kolb responde con firme sencillez: "porque hay una necesidad".

"Además, cuando rescato a un gato, también rescato al menos a una persona. A veces, rescato a toda una familia, incluidos los niños. Las personas que aman a ese gato a menudo sufren más que el propio animal, y para mí es muy gratificante devolver ese minino a sus brazos y aliviar su sufrimiento", concluye.

Montevideo Portal