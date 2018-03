Con la escritora uruguaya Lucía Flores: “Es una gran riqueza ser diferente”

Entrevistas

Lucía Flores es una escritora uruguaya que vive en Quebec, Canadá. Ha publicado varios libros de literatura infantil y en su última visita a nuestro país, presentó algunos de sus últimos textos.

"Este fue un viaje muy intenso, muchos encuentros y muchas entrevistas. Es agradable estar acá y conocer gente de diferentes medios. Estoy haciendo la promoción de mis libros con mucha alegría".

"En Uruguay publiqué tres libros: ‘El congreso de los feos',' Fierritos y la puerta del aire' y ‘Los cómplices de la noche', que es un álbum ilustrado. Es un texto que es para todo público, lo escribí para adultos y ahora lo estamos promocionando para niños".

En cuanto a las historias que trata en los libros, los temas de actualidad como el Bullying y lo duro que puede ser para los más chicos la infancia, la escritora explicó:

"Yo me considero diferente. En estos libros se refleja mi diferencia. El escritor es diferente, tiene su voz particular para escribir. De niña sufrí experiencias de Bullying, entonces todo salió por ahí, es un poco reflejo de mi experiencia. La infancia es un periodo difícil para un niño".

La amistad es un tema central en todas sus historias y lo deja bien reflejado.

"Mis libros hablan de la amistad. Es muy importante, es genial. El amigo te acerca como sos y no te quiere cambiar. Cuando uno tiene un amigo es todo mejor. Es más fácil transitar el camino", agregó.

Consultada acerca de si es bueno ser diferente en este momento que atraviesa la sociedad, respondió: "Es una gran riqueza. Uno se da cuenta después. A mí me costó mucho cuando llegué a Canadá pero poco a poco me di cuenta que era una riqueza serlo. Y para los niños hay mucha vida interior, es muy interesante ser diferente".

"El objetivo de estas historias no es enseñar nada sino hacer catarsis. Ver cómo los personajes enfrentan ciertas circunstancias y ver cómo lo resuelven. Mi intención es no enseñar y es por eso que las historias llegan a los niños".

Además, explicó cómo hace para inspirarse y lograr captar la atención de los niños en un mundo absolutamente tecnológico.

"En mis historias y todo lo que les pasa a los chicos, hay mucha magia y fantasía. Los niños viven en este mundo. Los celulares, la tele, les da la parte visual, pero en un libro se puede llegar más adentro".

Para finalizar, habló de lo que significa escribir para niños y los críticos que pueden llegar a ser.

"A mí me resulta muy fácil escribir para ellos. No tenía un plan para escribir, pero me salió. A partir de una frase, escribí el libro. Sucede que en el momento de escribir dejo de ser yo y me meto en el personaje".

"Y ellos son muy exigentes. Es un público muy exigente. No se les puede vender cualquier cosa. Tienen un ojo muy crítico", agregó.