Armando Bo: “Las películas de superhéroes solo están hechas para vender”

Entrevistas

¿Qué estarías dispuesto a hacer con tal de salvar tu vida? A través de la historia de Antonio, un padre familia acaudalado con una enfermedad terminal, Animal (2018) se hunde con una mezcla a partes iguales de drama e ironía en los sentimientos más profundos del ser humano.

A raíz de un recorte de prensa que rezaba "Cambio casa por riñón" y de la voluntad de un hombre de aceptar el canje, el director Armando Bo se deshizo al pensar en lo fuerte que resulta estar dispuesto a dejar una parte de tu cuerpo con tal de cumplir el sueño de tener un hogar. Así, junto a su inseparable primo y coguionista Nicolás Giacobone entramaron esta historia disparatada con Guillermo Francella y Carla Peterson como protagonistas.

Animal es el segundo largometraje dirigido por Bo, luego de su ópera prima El último Elvis (2012) y entre medio el punto álgido como guionista, al llevarse a casa el Óscar a mejor guion original por Birdman.

Despegado del estilo cinematográfico de su abuelo Armando Bo y su partner in crime Coca Sarli, pero con la misma voluntad de hacer lo que quiere, más allá de la popularidad, Bo vuelve a abrazar a personajes entrañables pero poco heroicos para sacar a la luz el instinto animal que, en mayor o menor medida, todos llevamos adentro.

*



El público está fanatizado por las películas de superhéroes. ¿Por qué seguís apostando a los antihéroes?

Porque son bastante más interesantes para contar su historia. Justo ahora estrenamos alrededor de Deadpool 2, Han Solo, Avengers... y en el medio está Animal. Y decís: "¡Qué flash!". Qué difícil desde el lado comercial pero al mismo tiempo también qué interesante ver qué película toma más riesgos. Siento que las películas de superhéroes solo están hechas para hacer negocio, vender y entretener. Creo que el cine que elijo yo busca entretener, pero al mismo tiempo busca generar diálogo, debate con uno mismo... Me gusta cuando sucede eso y si bien respeto la industria y capaz algún día muerdo el anzuelo y hago una de esas películas, hoy no es ese momento.

Hubo una especie de ida y vuelta en Argentina sobre si Guillermo Francella se había "desentendido" de su origen humorístico para hacer películas "serias". Creo que esta película se despega de una calificación y lo deja ser libre en ambos géneros. ¿Lo ves así?

Sí, totalmente. Él demostró que como actor dramático es increíble y como para mí la película no tiene género, tiene personalidad propia, él era el más indicado para estar. Animal tiene mucho drama, del lado del thriller psicológico, pero también hay humor del lado de la comedia negra, bastante oscuro. Él tiene ese detector de ver cuándo va el humor y cuándo hay tanta tensión que es clave marcar la ironía. Carla [Peterson] también tiene ese background, piensa muy rápido y construye de forma muy interesante la manera de no apagar su lado de humor e ironía en el momento más tenso.



La película muestra a un protagonista con una vida idílica: familia, casa, buen trabajo. Pero nada es tan perfecto...

Sí, sin dudas. La película está llevada al extremo tanto en los personajes, como en el guion, en cómo está filmada... Todo está exacerbado y es parte de esa vida perfecta que tiene que explotar y ese choque es parte importante de la historia.

Por hacer un paralelismo, imagino que ganar un Óscar es llegar al punto "idílico" en la carrera de un cineasta. Pero asumo que nada es tan perfecto tampoco...

Sin duda el Óscar te abre un montón de puertas, pero por otro lado sigue siendo muy espectacular ver también cómo en este mercado las cosas se resuelven hablando nomás y allá [en Hollywood] hay toda una burocracia que te tranca, para uno el proyecto es genial y para otros no. En el caso de Animal, por ejemplo, no era un proyecto para hacer allá y preferí hacerlo de esta manera. Apliqué lo que aprendí viviendo en Estados Unidos mostrando que no importan dónde sino cómo se hacen las cosas y creo que así como quedó, no tiene nada que envidiarle a una película de Hollywood.

¿Existe un "estilo Bo"?

Considero que mi estilo se va adaptando a cada historia. En los últimos seis años crecí y aprendí muchísimo. De vivir en Estados Unidos y trabajar con gente tan interesante me hizo evolucionar también como persona. Pero al mismo tiempo siento que sigo teniendo la misma convicción que es que lo que yo hago parte de la base del guion y no de lo que yo quiero hacer. Trabajo para desaparecer de la película y que la protagonista sea ella, no yo.

El director constantemente toma decisiones. Vos decidiste hacer Animal en Argentina y cuenta con el apoyo del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales). Un año atrás cientos de actores se manifestaron porque se planteó la supresión del canon del Fondo de Fomento Cinematográfico. ¿Qué postura tenés al respecto?

Hay un montón de producciones que se hacen con ese fondo y desde luego estoy a favor de mantenerlo. Por otra parte, hay ciertos proyectos que necesitan más difusión y creo que en ese sentido tendría que haber una segunda instancia de proyectos que "volver a apoyar". Hay otros que por ahí no... No por lo comercial, sino que sería bueno apoyar con un doble empuje a historias interesantes que capaz tienen menos difusión en vez de dar ese apoyo a películas que no lo merecen. A la hora de tomar todo como lo mismo hay desigualdad y algunos proyectos suben muchísimo y otros nunca se llegan a ver. El Fondo es imprescindible, pero me gustaría que se reevaluara su uso.

¿Qué tal está tu relación con las plataformas digitales como Netflix o Amazon?

Soy uno más de los usuarios, pero me aburre también, me parece que hay mucho humo. No es que todo está muy bueno. Hay demasiada cantidad de cosas y cuando empezás a limpiar tampoco hay tanta cantidad de cosas que te van a romper la cabeza. Es una nueva manera de entretener y llenar un vacío, es parte de la realidad de crear contenidos, pero cada vez que entro me cuesta encontrar cosas para ver.

Olvidándonos de tu abuelo, tu papá, la Coca Sarli, que ya bastante te toca hablar de ellos... ¿Cómo te llevás con tu hermana Teresa? Ella está muy conectada con realidades diversas, ¿les gustaría trabajar juntos en algún proyecto? [N. de la R.: Teresa Bo es una reconocida periodista de guerra radicada en Oriente Medio].

Es una mujer a la que respeto muchísimo, la carrera que ha hecho cubriendo guerras y metiéndose en conflictos, cosas que vos ves en las noticias y pensás "qué tremendo que pasen cosas así", y ella está ahí. Y lo hace por amor a su profesión. ¡Me encantaría poder hacer algo juntos! Los mundos donde ella se mete son una mina de historias dignas de ser contadas.



Montevideo Portal | Lorena Zeballos

lorena.zeballos@montevideo.com.uy