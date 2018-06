“No te extrañaremos”: la cruda esquela mortuoria de unos hijos a su madre

El periódico Redwood Falls Gazette (Minnesotta, EEUU) publicó en sus páginas una esquela fúnebre que dejó boquiabiertos a varios de sus lectores.

En 105 palabras, el texto da cuenta de los hechos más señalados de la vida de Kathleen Dehmlow (de soltera Schunk), al menos desde el punto de vista de sus descendientes.

Kathleen nación en 1938 y se casó con Dennis Dehmlow a los 19 años. La pareja residía en la pequeña localidad de Wabasso y tuvo dos hijos, llamados Gina y Jay.

La nota pasa luego al año 1962, donde se dieron acontecimientos para la mujer y su familia. Según cuentan sus hijos, Kathleen quedó embarazada de su cuñado, Lyle Dehmlow, y se marchó a California.

"Abandonó a sus hijos, Gina y Jay, que luego fueron criados por sus abuelos en Clements, el Sr. y la Sra. Joseph Schunk", detalla el obituario.

"Falleció el 31 de mayo de 2018 en Springfield y ahora se enfrentará a un juicio. Gina y Jay no la extrañarán, y entienden que este mundo es un mejor lugar sin ella", concluye el texto.

