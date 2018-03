“Lola Vendetta”, una divertida novela gráfica de Raquel Riba Rossy

Libros

El libro narra la historia de una joven que se enfrenta a todo lo que no le gusta de la vida, empezando por los hombres que no la respetan, no la escuchan o no la divierten.

Lola Vendetta tal vez tenga pelos en las piernas, pero no tiene ni uno en la lengua. Es una joven alérgica a las injusticias, irreverente y mordaz, que se enfrenta a todo lo que no le gusta de la vida, empezando por los hombres que no la respetan, no la escuchan o no la divierten. Lola utiliza la sátira con la misma maestría con la que maneja la katana ante las adversidades.

Para quien lo ponga en duda... Este es su lema:

Es mi cuerpo.

Es mi casa.

Si no te gusta, me trae sin cuidado.

Tras librarse de una relación aburrida y monótona, Lola tiene que afrontar su nueva vida como soltera y encontrar dentro de sí misma lo que había buscado en el otro: la aceptación y el amor propio.

Durante este proceso de conocimiento, la afilada y contundente Lola Vendetta ofrecerá al lector momentos tanto para la risa como para la reflexión.

Sobre Raquel Riba Rossy:

Raquel Riba Rossy (Igualada, 1990) tuvo muy claro su objetivo desde pequeña: quería transmitir mensajes a través de sus personajes e historias. Hija del arquitecto Jaume Riba y de la artista multidisciplinar Clara Rossy, se alimentó del ambiente creativo que se respiraba en una familia de pintores, dibujantes, arquitectos y músicos. Estudió en la Universidad de Bellas Artes Sant Jordi de Barcelona y en la Escola de la Dona de Barcelona. En 2016 asalta las librerías con el cómic Lola Vendetta. Más vale Lola que mal acompañada (Lumen, 2017). Vive en Barcelona y trabaja en proyectos como ReEvolución femenina, sobre el empoderamiento de la mujer.

Conseguilo en Nos Gusta Leer