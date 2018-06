“La cueva de los monstruos”, una obra de Joaquín DHoldan que busca sensibilizar sobre la inclusión

Cultura

"La cueva de los monstruos" es una obra cultural educativa que logra sensibilizar sobre temas como la inclusión, las diferencias, la importancia del trabajo en equipo. Tiene en su elenco a la actriz Natalia Lambach (con Síndrome de Down) junto a un joven plantel dirigidos por Willy Quimpos, con la presencia destacada de Tabaré Luzardo.

En la obra un grupo de chicos y chicas jóvenes se embarcan en una aventura sin igual

donde una serie de monstruos les roban sus objetos más preciados. Ese disparador lleva a una gran aventura con música (compuesta para la ocasión), colorido y diversión.

Si bien esta nueva pieza del escritor uruguayo Joaquín DHoldan, promueve la reflexión

sobre temas vigentes en nuestra sociedad, es sobre todo una obra cómica y dinámica,

donde los componentes educativos subyacen en una trama de risas, canciones, humor,

alegría y suspenso que viven este grupo de amigos, mientras intentan develar el enigma

de "La cueva".

Según al autor:

"La cueva de las monstruos" habla de la inclusión. Pero no de la inclusión de las personas con discapacidad, sino del monstruo que el miedo nos hace tener adentro, adentro de nuestra casa, de nuestra mente, como parte de nuestra intimidad. Lo trae a colación para que lo veamos, conozcamos su cueva y podamos salir de ella. Y como suele hacer el arte, lo hacen los personajes que solemos estigmatizar, los que creemos que representan nuestros miedos, los que pensamos que están en desventaja porque la vida, el azar, la biología, o quién sabe, los privó de un sentido o les modificó una capacidad. "La cueva..." es un eslabón más de una enorme cadena de gente que trabaja día tras día porque las personas con discapacidad vivan con nosotros y no escondidas de nosotros. Un colectivo de familias que, sumadas a las luchas cotidianas, se encuentran con el rechazo, la discriminación y muchas veces simplemente la invisibilidad. El miedo no deja ver. Los monstruos dan miedo, tanto que a veces no los vemos.

Desde Espacio CANDI afirman:

"Si bien en los últimos quince años el tema se ha visibilizado de forma exponencial y se ha avanzado en el plano legislativo e institucional, la distancia entre el reconocimiento de los derechos y el ejercicio vital de los mismos sigue siendo muy amplia.

Necesitamos alcanzar mayores niveles de acuerdo y construir un horizonte estratégico común que nos permita transformar las estructuras excluyentes de las personas en situación de discapacidad. Y debe ser pronto, la crudeza de la realidad nos obliga a poner un pie en el acelerador. Esperamos que esta obra sea motivo de encuentros, de diálogos, de entendimiento; para no quedar atrapados en la cueva de los monstruos, para derribar barreras y concretar Derechos".

Montevideo Portal