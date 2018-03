“El diario del diablo”, un libro de David Kinney y Robert K. Wittman sobre el ideólogo del nazismo

Libros

Sinopsis

En mayo de 1945, tras la rendición de Alemania, el ejército estadounidense encuentra en el castillo de Banz, en Baviera, una ingente cantidad de documentos nazis que registran sus peores secretos, relacionados con el exterminio del pueblo judío. Entre esos documentos se halla el impresionante diario de Alfred Rosenberg: un claro testimonio de su odio hacia los judíos, los bolcheviques y los comunistas.

El libro, utilizado como prueba durante los juicios de Núremberg, desaparece hasta que, en los años noventa, un archivista del Museo Estadounidense Conmemorativo del Holocausto intenta recuperarlo. Este, con la ayuda de Robert K. Wittman -antiguo agente especial del FBI y fundador del FBI Art Crime Team-, logrará dar con el diario, que se hallaba en Nueva York, donde había ido a parar muchos años después de haber sido robado por un abogado judío que participó en los juicios.

Toda esta serie de peripecias son narradas con maestría por Robert K. Wittman y David Kinney -escritor y periodista de The New York Times y The Washington Post, entre otros-. Juntos desvelan, con una espeluznante claridad, la psique y la esperpéntica visión del mundo de una de las figuras clave del Tercer Reich.

Conseguilo en Nos Gusta Leer.

Montevideo Portal