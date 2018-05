Zuluaga: “Se cometió una injusticia conmigo, espero que duerman tranquilos, como yo lo hago”

Locales

El jefe de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ahora suspendido de su cargo, Miguel Zuluaga dijo este jueves que es una "injusticia" lo que se hizo con él (separarlo de cargo en suspensión) y que durante los años en los que trabajó en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia solo era un "administrativo" que no daba órdenes.

Entrevistado por el programa 100 % Deportes, de la radio Sport 890, el ex policía dijo que consideró desde un principio que se cometió una injusticia con él, y que espera que "los que la cometieron" duerman tranquilos.

"Cuando me dicen que no viajo a Rusia, reaccioné normalmente, pero dije que era una injusticia, lo sigo considerando. La gente que hizo esta injusticia espero que duerma tranquila, como yo he dormido tranquilo todos estos años porque yo sé muy bien que no cometí ningún delito, ni torturé a nadie en todos los años que estuve en Inteligencia, ni vi torturar a nadie", comentó.

Ignacio Durán, abogado de Zuluaga, apuntó que las firmas de su defendido que aparecen en los interrogatorios a detenidos son solo "hechos administrativos" y que en esas fichas "no aparecen delitos".

Esta situación "afectó a Miguel profundamente porque, en principio, no existe la condena social. La única condena que se reconoce es la judicial y la que dicen los jueves y la ley. Si acá nunca existió ningún tipo de llamamiento a un juzgado, entonces la condena social es de intereses particulares para obtener algún tipo de venganza", agregó, y señaló que "estar en un lugar o hablar fuerte no es delito", respondiendo a los denunciantes.

"Dicen que solo el hecho de haber estado tiene algo que ver. ¿Cuántas personas trabajaron en Paraguay desde el 73 hasta el 85? Seguramente 1500 personas, y ¿todas son culpables sobre los hechos del pasado?, y ¿qué tienen que ver los hechos del pasado con el presente y su trabajo? Esto es un escrache que tiene un fin: prejuiciar a Miguel", señaló Durán, y contó que pedirá un acceso a la información para saber quiénes trabajaron durante esos años, "porque también serían culpables".

Sobre las fotos que circularon en las redes sociales, Durán dijo que su defendido "no se reconoce en la foto". "No es que lo inventó el abogado o que Miguel está inventando una chicana. Son los hechos y los hechos muestran que no es", añadió.

Durante la entrevista, el periodista Nelson Etchegoyen le recuerda que en los testimonios públicos que se conocieron se dice que Zuluaga estuvo presente en algunas torturas y detenciones, a lo que el ex policía responde explicando su función.

"Yo me recibí en la es escuela de policía en 1973 y fui al departamento de inteligencia y estuve hasta el 82, donde ascendí subcomisario, siendo un subalterno, un subayudante. Yo era un oficial administrativo. Estaba para escribir a máquina, no daba a ordenes de detener a personas", explicó.

"Quiero que esto se resuelva, porque es una injusticia. Yo no cometí ningún delito y de lo que dicen que soy un torturador, no lo soy", finalizó Zuluaga, mientras que su abogado anunció que pedirá un pedido de acceso a la información para saber cuántas personas trabajaron en Inteligencia durante esos años.

A fines de abril, casi 30 organizaciones militantes de los derechos humanos presentaron ante la AUF una serie de documentos y testimonios que -a juicio de ellos- probarían la relación entre Zuluaga y varias detenciones y torturas.

