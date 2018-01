Visita de israelíes a Rocha crece “a pasos agigantados”, según la Intendencia

Locales

La Intendencia de Rocha y la Corporación Rochense de Turismo rechazaron a través de una declaración conjunta la decisión de un hostel de Valizas de impedir el alojamiento de una pareja de israelíes por "diferencias políticas" con su país.

"Nunca fue ni será característica ni de los rochenses ni del Uruguay actuar en ese sentido", señala la declaración, que agrega que en Rocha "siempre fuimos y seremos una tierra de hombres libres".

El comunicado consigna además que en los últimos tres años la llegada al departamento de turistas israelíes "creció en forma considerable".

En ese sentido, la directora de Turismo de Rocha Ana Claudia Caram dijo que la llegada de turistas de Israel fue recibida "con agrado" por parte de la intendencia y los operadores privados.

"Nunca tuvimos problemas, nos vemos sorprendidos por esta situación", agregó Caram, señalando que la llegada de israelíes "crece a pasos agigantados".

La comuna rochense exhortó a los turistas a consultar cuáles son los operadores turísticos registrados para recibir turistas nacionales e internacionales. Además, puso a disposición el teléfono 1955 interno 3100 para que los turistas puedan hacer denuncias.

El gobierno de Rocha aseguró que respaldará las acciones que el Ministerio de Turismo adopte a partir del caso.

Para Aníbal Pereyra es un hecho "aislado"

El intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, dijo que el caso de los dos ciudadanos israelíes que fueron rechazados luego de hacer la reserva en el hostal Buena Vista de Valizas es un hecho "absolutamente aislado".

"Rocha es un departamento turístico y esto no significa nada sobre la propuesta turística de Rocha y el derecho de admisión. Hubiera sido diferente si le comunican a esta pareja que no lo aceptaban porque era judío y ese no fue el término, habló de las políticas de su país y después dio un fundamento de las características de las personas que salían del servicio militar. En ningún momento habla de judíos", señaló Pereyra.

El intendente planteó que más allá de la naturaleza del hecho, Rocha es un departamento que recibe a la gente "venga de donde venga". "Esa es nuestra característica y lo va a seguir siendo", agregó.

Pereyra explicó que la Intendencia no tiene mecanismos para sancionar al dueño del hospedaje, más allá de que sus ideas no representen la propuesta turística del departamento.

Para el presidente del Comité Central Israelí, Israel Burzaniac, el hecho de que se trate de un rechazo por las políticas del gobierno de Israel también es un caso de discriminación y comparó la situación con alguien que no acepte argentinos por discrepar con la política de Mauricio Macri.

Montevideo Portal