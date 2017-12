Vacaciones: ¿qué hacemos con el perro? No te pierdas los consejos de Andrés Peirano

Locales

Con el verano suelen llegar las vacaciones y la mascota se transforma en un elemento a tener en cuenta ¿Lo llevamos con nosotros? ¿Lo alojamos en un hotel canino? ¿Lo dejamos en casa y le pedimos a un pariente o amigo que lo alimente y pasee?

El entrenador canino Andrés Peirano, a quien los lectores de Montevideo Portal sin duda conocen por su proyecto en África y su perro Tig, tiene bien claro el orden de prioridades.

"Si es posible, hay que tratar de llevarlo con nosotros", explica. "Si lo dejamos en casa al cuidado de otra persona o lo mandamos a un pensionado, siempre va a haber un factor de estrés, y aunque lo pase bien no va a ser lo mismo que estar con sus dueños", dice.

En caso de que no haya más remedio que dejarlo en un hospedaje canino, hay medidas que se pueden tomar para mejorar su estadía.

"Recomiendo visitar el lugar antes y así tener bien claro en qué sitio y condiciones va a estar, como va a ser su día a día", detalla a Montevideo Portal. Este conocimiento se hace más importante en caso de que el animal deba pasar allí un periodo prolongado.

En ese sentido, sugiere la posibilidad de "hacer una prueba de un día" antes de las vacaciones, para ver así la reacción del perro, destacando también la importancia de hablar con las personas a cargo y ponerlas al tanto de las rutinas y características de la mascota.

"Es bueno saber si va a pasar todo el día en un canil o va a tener un espacio de juego, si va a o no a interactuar con otros perros", expresa.

Por el contrario, si podemos tomar la primera opción y llevar al perro con nosotros, Peirano ofrece unos consejos a tener en cuenta especialmente si se trata de afrontar un largo viaje en auto.



"Conviene que vaya en ayunas, que sí tome agua pero no coma". En caso de ingerir alimentos antes de viajar "aumenta el riesgo de que se maree y sufra vómitos o diarrea", y también los peligros asociados al calor, un tema importante que veremos más adelante.

Dentro del auto "el perro debe viajar en su caja transportadora", y en caso de no tener una, "usar cinturones de seguridad para perros". Por otra parte, el entrenador recuerda que no hay que quitarle el collar durante el viaje, ya que en caso de accidente el animal podría salir despedido o huir del auto. "Si tiene collar puesto, el dueño u otra persona pueden sujetarlo".

El enemigo invisible: el calor

"Los perros son muy malos regulando su propia temperatura, y pueden morir de un golpe de calor", dice Peirano a Montevideo Portal. Por esa razón, durante el verano hay que tener especial cuidado con el calor, y ayudarlos a refrescarse.

"Siempre hay que mantenerlos frescos. Hay que procurar que tengan acceso al agua" y estar atentos a su comportamiento, especialmente si jadean mucho. "Mojarles las axilas, la panza y los genitales ayuda a bajarles rápido la temperatura", recomienda.

El entrenador recuerda que el golpe de calor puede sobrevenir "incluso al aire libre" y con temperaturas que a los humanos nos resultan tolerables.

"Hay mantas que se enfrían en la heladera y luego se le ponen al perro, hay juguetes congelables", enumera, añadiendo luego que "poner hielo en el agua del perro o dárselo para jugar" también ayuda.

"Si no dispone de suficiente sombra, es muy importante mojarlo cada tanto" subraya.

Más allá de las vacaciones e incluso dentro de la rutina cotidiana, hay que tener en cuenta que el calor puede hacer que el animal no esté en condiciones de realizar la misma cantidad de actividad física que en otras épocas del año. "Es importante recordar esto si los sacamos a caminar o correr con nosotros, o nos acompaña cuando andamos en bicicleta". En tales paseos, "conviene llevar una botella con agua para él".

Finalmente, Peirano recuerda que el calor puede menguar el apetito del can, por lo que no hay que alarmarse si prefiere comer menos. Sin embargo, destaca la importancia de mantener los horarios de las comidas, por lo que en caso de que no desee alimentarse "hay que retirarle la comida, no dejársela disponible todo el tiempo".

Lo ideal es colocarle su ración a su respectiva hora, y que fuera de esos horarios no tenga acceso a ella.

"No se trata de decir ‘me voy y le dejo una bolsa de 22 kilos y que coma cuando quiera', porque en ese caso podría comer demasiado de una vez y sufrir una torsión de estómago", algo que podría resultar mortal.

