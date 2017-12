Un repaso de algunas cosas que se dijeron durante 2017

Las 40

Hay un empleado de Tenfield que dice que Paco Casal tendría que dejar el negocio de la televisión para ver si otro que venga hace las cosas mejor. Hay una jueza de fútbol que arbitra partidos de hombres y cuando saca una tarjeta y una lapicera para anotar, no falta el que le susurra su número de teléfono. Hay un experto en economía y referente del Frente Amplio que dice que Astori proclama que le interesa una cosa, pero en realidad le preocupa otra. Hay un ex funcionario blanco que en 1984 votó la fórmula del wilsonismo pero rezó para que no ganara.

Eso y alguna cosa más hubo este año en "Las 40". En esta entrega, un repaso de curiosidades como esas y otras cosas no tan curiosas que se dijeron por aquí. Feliz 2018.

Por Gerardo Tagliaferro

tagliaferro@montevideo.com.uy





1) ¿Estás aburrido de que vengan a entrevistarte para hablar de vos?

No. Todos somos en la vida vanidosos aunque no queramos serlo, a veces nos gana un poco... la vanidad es una cosa incontrolable.

(Alberto Kesman, periodista deportivo, 14 de noviembre)

2) ¿Qué papel juega la vanidad en tu vida política?

Creo que hay un poco de todo. En esto no hay que creérsela nunca, porque nosotros dependemos del dedito para arriba o para abajo de la gente. Lo primero es humildad, lo segundo y lo tercero también y estar con los pies bien apoyados en la tierra (...).

(Verónica Alonso, senadora del Partido Nacional, 24 de enero)

3) Tú debes haber tenido tu etapa de idealista.

Sí, fui muy idealista, como que ahora vengo pisando tierra. Y me pongo en el lugar de cómo yo veía a mis compañeros en esa función de senadores o diputados, y en realidad es una persona igual que vos, lo único que le tocó una función diferente.

(Patricia Ayala, senadora del Frente Amplio, 3 de octubre)

4) ¿Estás muy lejos de Astori?

Bueno, los dos pertenecemos al Frente Amplio y los dos hemos compartido programas del Frente. De manera que, desde ese punto de vista, tendríamos que estar cercanos. Yo siento que él está más corrido. Por ejemplo, si hablamos de macroeconomía el desarrollo productivo no aparece. Como él es muy buen comunicador, dice "lo que me interesa es el déficit", pero quince días después dice: "estamos muy preocupados por el empleo". Es muy bueno en eso, pero lo que le interesó fue el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque los organismos financieros internacionales y las calificadoras de riesgo están permanentemente planteando: "no pongas impuestos porque no viene la inversión", "garantizame el pago de los servicios de la deuda". Y si vos tenés déficit tenés deuda. Entonces, ¿a qué le estamos dando prioridad? ¿Al empleo, al crecimiento? ¿O al déficit fiscal, a pedido de las calificadoras de riesgo? De pronto ahí tengo diferencias.

(Alberto Couriel, ex senador del Frente Amplio, 19 de setiembre)

5) Fuiste comunista.

Hasta el año 90, desde el 65. Afiliado primero a la Juventud Comunista y luego al Partido. Como te imaginarás, me trajo muchos problemas, gente que condicionaba la aprobación de mi ingreso en algún área de trabajo, más allá de la capacidad que pudiera o no tener.

("Macunaíma", periodista y escritor, 30 de mayo)

6) No crees más en este Frente Amplio.

No, yo creo que éste ya no es el Frente Amplio. Ha perdido desde el punto de vista político y ético, ambas cosas inseparables y que eran su razón de ser. Eso ha sido aplanado desde el poder, y no es cierto que el poder siempre se devora los ideales, esa es la explicación de los miserables. En la intendencia de Vázquez (en 1990) hubo un problema que fue nada de nada, con un cheque de un proveedor de servicios de la Rural del Prado, y echó a cuatro. Y a mucha gente le dolió mucho, pero era un cambio en la relación entre el poder y la gente.

(Esteban Valenti, empresario y publicista, 25 de julio)

Esteban Valenti: “Éste ya no es el Frente Amplio”

7) Imagino que en algunos momentos habrá habido voces interiores que te habrán dicho "loco, ¿qué estás haciendo?"

Y sí. Claro que las tuve.

(Juan Andrés Verde, sacerdote, 21 de marzo)

8) ¿Te reivindicás como una persona de derecha?

Claro. Hay dos problemas: uno semántico y el otro un triunfo de la izquierda y su imposición ideológica. La ideología de izquierda anda a las trompadas con el sentido común y con el éxito a nivel mundial, lo que hay es la reivindicación ética, cosa que a mí me calienta mucho.

(Conrado Hughes, contador, ex director de la OPP, 31 de octubre)

9) ¿Crees que este gobierno está atado a los intereses que han dominado en las últimas décadas el fútbol uruguayo, y concretamente a Paco Casal?

Sí. Todo está atado a los intereses de los que dominan el fútbol. Ahí está el gran problema: entender que la lucha de los jugadores es también la lucha de la gente por ir a sentarse a ver un partido más cómodamente. Por tener un baño más digno, por tener rampas para que entren las sillas de ruedas... Todas esas cosas engloban a un fútbol mejor.

(Agustín Lucas, futbolista, 17 de octubre)

10) ¿Quién banca el fútbol? ¿Los jeques?

El gobierno. Y hay algunos jeques que no sé si llamarles dueños o padrinos del equipo. En el nuestro nunca apareció, nadie supo nada de la vida de él. En la medida que ese jeque esté encima, esté interesado por el equipo, parecería que le aporta más organización y en ese caso, se cobra. Porque algunos pagan también. Para mí, son la minoría. Esa es mi opinión en base a todo lo que escuché y lo que hablé. La mayoría trata de no pagarte, de sacarte ventaja en lo que puedan.

(Gerardo Pelusso, entrenador de fútbol, 7 de marzo)

11) ¿Casal ha sido bueno o malo para el fútbol uruguayo?

Para el común denominador de la gente, lo bueno es lo que está por venir. A veces uno mira por los demás y se olvida de uno mismo; si el negocio lo tenés vos, te querés quedar, pero el que mira de afuera dice "¿por qué no dejás el lugar a otro?" A esta altura de los acontecimientos, con las contras que él tiene de parte de muchísima gente y con los comentarios en contra que tiene sería bueno que deje, a ver si el que viene hace las cosas mejor.

(Alberto Kesman, periodista deportivo, 14 de noviembre)

Alberto Kesman: “Sería bueno que Paco Casal deje, a ver si el que viene hace las cosas mejor”

12) Hugo Batalla decía que en el fútbol había visto cosas mucho peores que en la política.

Totalmente de acuerdo, comparto enteramente eso con él. Y la verdad que me tocó un poco revivir episodios que él vivió. Yo concurrí con él al partido con Brasil en Maracaná, en el año 93, por las eliminatorias del mundial de 1994 (N de R: Brasil 2 - Uruguay 0; Uruguay quedó eliminado del mundial). Fuimos juntos, yo había sido designado delegado. Cuando veníamos en el chárter me dijo: "José Luis, se terminó mi historia en el fútbol, nunca más piso una cancha". Y así fue.

(José Luis Corbo, abogado, ex presidente de la AUF, 7 de febrero)

13) Algunos creen que acá hay un conflicto político o de grandes intereses económicos, en el cual los jugadores de la selección quieren sacarle a Tenfield el poder que tiene dentro del fútbol uruguayo porque lo quieren ellos.

Y... capaz que sí. Yo no lo tengo muy claro, pero no interesa: es mejor que lo tengan ellos que Tenfield. Eso sí está clarísimo. Igual, yo creo que intereses económicos esas personas no pueden tener (se refiere a los jugadores de la selección). Si Suárez tiene intereses económicos en esto... debe ser una de las personas más ricas del Uruguay, no puede pensar en plata. Puede pensar en otras cosas, pero pensar en ganar plata en el fútbol uruguayo... Si me dan a elegir, yo les doy el mando a ellos.

(Santiago "Bigote" López, futbolista, 18 de abril)

14) ¿Buscan el poder dentro del fútbol uruguayo?

Yo no.

(Agustín Lucas, futbolista, 17 de octubre)

15) Se acusa a la directiva de la Mutual de trabajar para Tenfield.

El único que nos pagaba por derechos de imagen era Tenfield. ¿Por qué voy a tener problema con ellos? Si es el que nos pagaba. A nivel del fútbol local es la empresa que tiene los derechos. Por ende, lo que nos pagaba por derechos de imagen de los jugadores, hoy no nos paga. De diciembre a la fecha, Tenfield no le paga ni a la gremial ni a los jugadores.

(Enrique Saravia, ex futbolista y presidente de la Mutual de jugadores, 8 de agosto)

16) El futbolista en general no lee nada ¿verdad?

En general no, pero es un problema que va mucho más allá del fútbol. Caemos en el error de decir "el jugador de fútbol no lee". Bueno, como el carpintero, el electricista... Pasa muchas veces con los adolescentes: "ustedes no leen, ustedes se drogan, toman alcohol...". ¿Y los adultos qué? (se ríe) Le cargamos alguna etiqueta a algunos colectivos y es mucho más general.

(Daniel Baldi, ex futbolista y escritor, 5 de setiembre)

17) ¿Hay jugadores de la selección que no están de acuerdo con lo que el resto hace?

Así es.

(Enrique Saravia, ex futbolista y presidente de la Mutual de jugadores, 8 de agosto)

18) ¿Muchas veces te pegaron?

Muchas. Pero no sabían que cuanto más me pegaban, más embocaba.

(Wilfredo "Fefo" Ruiz, ex basquetbolista, 28 de noviembre)

19) ¿Vas a buscar la revancha en la próxima elección?

Ni idea.

(Patricia Ayala, senadora del Frente Amplio, 3 de octubre)

20) Al individuo que está dispuesto a morir, no hay con qué pararlo.

Claro, él quiere entrar al gozo del reino de Alá, estar con las huríes en el paraíso. Ahora, claramente tenemos que llegar a una situación donde nos adelantemos a esto y corrijamos muchas falacias que se dan en nuestras sociedades occidentales. La desinformación que hay, la apatía... cada vez tenemos más información pero estamos menos informados.

(Susana Mangana, docente, experta en Islam y mundo árabe, 27 de junio)

21) ¿Hay una ruptura entre la intelectualidad de izquierda y la izquierda en el gobierno?

Los intelectuales, cuando son gente honrada, tienen una visión crítica de las cosas. No dicen "si señor", "no señor", tienden a ver las cosas para ser perfeccionadas. Lo que sé es que los actuales responsables de Cultura no están escuchando con atención a los colectivos artísticos. En Montevideo esto es clarísimo. Seguramente a la señora Percovich no le gustará esto y muchos se callarán la boca, pero entre bambalinas el conjunto del pensamiento artístico mira con mucha aprensión a esta administración.

("Macunaíma", periodista y escritor, 30 de mayo)

22) ¿Cree que hay personas que se beneficiaron ilegítimamente con recursos provenientes del Fondes?

Yo pienso que es muy probable que haya sucedido eso y corresponde que se investigue. Quien va a determinar si sucedió o no es la justicia, pero yo tengo fundadas razones como para someterlo a una investigación judicial. Pero el Parlamento debe investigar las responsabilidades políticas. Acá un hecho flagrante: se prestaron en tres años 70 millones de dólares, y 65 no vuelven. ¿No hay responsables políticos por eso? ¿No tiene que actuar el Parlamento? Que lo expliquen los frenteamplistas eso. ¿Qué están encubriendo?

(Gonzalo Mujica, ex diputado del Frente Amplio, 4 de abril)

“Macunaíma”: “El conjunto del pensamiento artístico mira con mucha aprensión a esta administración”

23) ¿Hay políticos que utilizan la política para beneficio personal?

Ah, no tengo dudas.

(Verónica Alonso, senadora del Partido Nacional, 24 de enero)

24) ¿Fue un hombre de confianza de Mujica?

Yo creo que sí. Pero si tuve su confianza y la tengo -y creo que la tengo- es por la lealtad y los códigos que se tienen. Una vez que el soberano habla, uno tiene que apoyar ese deseo del pueblo y estar atrás aportando y no poniendo palos en la rueda. Y así sucede en las Fuerzas Armadas, nadie allí habla contra el gobierno, todo lo contrario.

(José Bonilla, ex director del Estado Mayor de la Defensa, 11 de julio)

25) Si Wilson hubiera ganado en el 71 ¿habría llevado a la práctica esas ideas?

Bueno... creo que riesgos hubo. Nunca lo pensé en estos términos pero... qué suerte que no ganamos. En el año 84, como todavía no se había liberado en el Partido Nacional el apego a que todo lo de Wilson estaba bien, en el programa que se elabora para la candidatura de Zumarán y Aguirre, había muchas de esas cosas. Perdimos lejos con Sanguinetti. Yo dije "voy a votar a Zumarán-Aguirre -cosa que hice- pero voy a rezar para que no ganen".

(Conrado Hughes, contador, ex director de la OPP, 31 de octubre)

26) ¿Fumabas marihuana en esa época?

¡He fumado siempre! Esta es la primera vez que voy a aceptar públicamente esto, en esa época dejaba la duda. Pero me ha pasado siempre, había un prejuicio desde la derecha: "este tipo es comunista", y otro desde la izquierda: "este tiene amigos anarquistas o tupamaros". Los estudiantes de Bellas Artes, tradicionalmente anarcos, son mis hermanos, hasta el día de hoy. Teníamos nuestras diferencias, pero nunca esas peleas de gallos o de barras brava que he visto en la izquierda. Me parece una torpeza el perderse la posibilidad de hablar con gente que piensa distinto y encontrar en qué cosas reafirmo mis convicciones y en qué cosas puedo dialogar de igual a igual.

("Macunaíma", periodista y escritor, 30 de mayo)

Gonzalo Mujica: “Se prestaron en tres años 70 millones de dólares, y 65 no vuelven. ¿No hay responsables políticos por eso?”

27) Otro que no sale muy bien parado en una película que resalta la figura de Wilson es Lacalle.

Y bueno... eso la verdad que sale solo. Es una vieja historia del Partido Nacional, no hay que rascar mucho, no la busqué, eso no está manipulado, sale por si solo. Él no lo esconde, lo cuenta con total franqueza, todos los que vivimos esa época o venimos de una familia influenciada por esa época sabemos que eso fue así. Wilson lo ninguneó siempre, había una cuestión de feeling, no se llevaban. No sé si la herencia política familiar pesaba o el juicio que Wilson podría tener sobre Lacalle.

(Mateo Gutiérrez, cineasta, 22 de agosto)

28) ¿Sos nostálgico?

Vos sabés que yo soy un loco de lo antiguo, fanático. Hubiera querido nacer 200 años antes para conocer mi país. Uno se va de este mundo y no termina de conocer su tierra y nunca termina de aprender lo que tenía que haber aprendido. Nadie. Siempre hay alguna cosa para aprender. Me encanta ver fotos de Montevideo antiguo y tengo una en la que está el famoso "hombre de la bolsa". La gente no sabe que existió, hacía tablados, era uno que subía al tablado con una bolsa (se ríe).

(Miguel "Pendota" Meneses, actor de carnaval, 21 de febrero)

29) ¿Se sintió discriminada en su niñez y adolescencia?

Sí, sí, obviamente que sí. La discriminación a las personas por el color de la piel es un hecho y obviamente que me he sentido discriminada. El primer lugar donde uno lo siente es en la escuela, porque cuando está en la casa está con sus iguales. Pero cuando sale de su casa ahí es diferente.

(Gloria Rodríguez, diputada del Partido Nacional, 13 de junio)

Conrado Hughes: “En 1984 dije ‘voy a votar a Zumarán-Aguirre -cosa que hice- pero voy a rezar para que no ganen’"

30) ¿Sentiste odio en algún momento?

No, nunca. Sí mucha pasión, mucha rabia, mucha desilusión, un montón de sentimientos que a través de los años han cambiado, pero no odio. Tengo una visión de mi padre tan linda, que la venganza oscurecería su imagen. Por eso el tema de si lo mató Fulano o Perengano ya no me importa. Eso no significa que no me interese la verdad, pero yo llegué a cierta verdad, hay gente que no llegó a ninguna. Por eso me sigue interesando siempre. Yo voy todos los 20 de mayo a llevarle una flor al Toba. Si habrá diferencia con la gente que todavía busca a sus desaparecidos.

(Mateo Gutiérrez, cineasta, 22 de agosto)

31) Desde que me conozco escucho hablar de lo malas que son las cárceles, del hacinamiento, de la violación de derechos que se produce en ellas, ¿cuál es el problema que impide que esto cambie?

Hay varias causas que permiten describir cómo se llegó a esta situación. Primero, nuestra dificultad de siempre para afrontar inversiones importantes en establecimientos carcelarios al tiempo que los delitos aumentan. En 1985 se producían 1.500 rapiñas en Uruguay; quince años después 6.000 rapiñas; treinta años después, 21.000 rapiñas. Y eso mismo, en general, en todos los delitos. Entonces donde había 2.000 presos hoy tenemos 11.000. Por cada 100 delitos (que se aclaran), 50 personas son procesadas con prisión y 50 sin prisión. Esa tasa de crecimiento ha incrementado la necesidad de tener más establecimientos (...) Hay también quizás un cambio en el perfil de los privados de libertad: los delitos violentos se han incrementado más que el total de delitos y eso habla de un perfil. Y por supuesto el hacinamiento; si bien no estamos en los niveles que teníamos hace 5 o 10 años, sigue habiéndolo y eso condiciona también el buen mantenimiento de los establecimientos, sobre todo de los más grandes, Comcar y Libertad.

(Jorge Chediak, presidente de la Suprema Corte de Justicia, 2 de mayo)

32) Supongo que en tu entorno, cuando trabajás con gente en las cárceles o en los lugares de reclusión para menores, hay quien te dirá, como escuchamos y leemos frecuentemente, en tono de reproche: "Se preocupan por los derechos humanos de los delincuentes". ¿Cuál es tu respuesta?

Yo entiendo y respeto que alguien piense de esa manera, porque alguna vez quizás yo pensé igual. Solamente pude entenderlo y mirarlo con otros ojos cuando conocí esa realidad de cerca. Y te das cuenta de que lamentablemente hay muchas razones por las cuales la gente está ahí y a nosotros nos sale muy fácilmente generalizar y meter todo dentro de una misma bolsa. Si verdaderamente queremos crecer como sociedad tenemos que luchar por los que la vienen peleando desde atrás. A veces eso va en desmedro de los que van adelante, con logros que nos enriquecen a todos, pero creo que cuando nos preocupamos de los menos privilegiados es cuando crecemos colectivamente. Me ha tocado hablar con gente que ha perdido familiares por homicidios, como también con gente que está del otro lado.

(Juan Andrés Verde, sacerdote, 21 de marzo)

Agustín Lucas: “La cárcel está llena de jugadores de fútbol de las divisiones inferiores, gurises a los que la frustración les pegó feo”

33) ¿Pero se puede asegurar que acá (en la cárcel de Punta de Rieles) el porcentaje (de reincidencia) es menor que en una cárcel tradicional?

Seriamente no. Calculo que sí, pero no tengo ninguna prueba. Hay gente que era un bicho peludo cuando llegó acá o gente que tiene homicidios muy salados... aunque el homicida es el más fácil para laburar, porque enseguida se institucionaliza, respeta las normas.

(Luis Parodi, director de la cárcel de Punta de Rieles, 10 de enero)

34) ¿Estás convencido de que el contexto de la persona la define en su actitud frente a la sociedad? O más claro: ¿has visto a un joven que mató a otro para robarle los championes y decís: "si hubiera tenido otro contexto de vida, no lo habría hecho"?

Ah, en buena medida sí. Salvo casos excepcionales que no me ha tocado conocer, buena parte de las cosas se explican por condiciones muy dolorosas de exclusión y de resentimiento social acumulado y muy pocas herramientas para resolver de mejor modo algunas cuestiones.

(Jaime Saavedra, coordinador del Polo Industrial del COMCAR, 12 de diciembre)

35) ¿Entra la poesía en la cárcel?

No, ya está adentro. Está lleno de raperos. Está lleno de jugadores de fútbol de las divisiones inferiores, gurises a los que la frustración les pegó feo. Y realmente no hay un laburo ahí, al fútbol le falta un laburo con el gurí que queda afuera, que no juega, que es la mayoría ¿no?

(Agustín Lucas, futbolista, 17 de octubre)

36) Hay sectores o personalidades en el Frente Amplio que tienen mucha presencia, por lo menos a nivel mediático, y han sido muy duros con Sendic. Persistentemente duros. Nombro a uno: Esteban Valenti. ¿Crees que hay detrás una lucha por el poder en la interna?

Te diría que, en el caso de Valenti, en el Plenario y en la cantidad de horas de reuniones, no existió. Absolutamente fuera de toda posibilidad de influencia sobre nadie. En los medios de comunicación juega y juega sobre la opinión pública, pero en la interna del Frente, Valenti no existe. Puedo estar equivocado, pero así lo siento.

(Alberto Couriel, ex senador del Frente Amplio, 19 de setiembre)

Claudia Umpiérrez: “En la cancha me piden el teléfono cuando saco alguna tarjeta o alguno me sopla su número”

37) ¿Viste que siempre terminamos en Sendic? ¿Es tan importante?

Bueno, es el vicepresidente y es el perno de todo un proyecto político. Era el candidato a presidente. Encarnaba la imagen de la futura izquierda, fue presentado como tal.

(Esteban Valenti, empresario y publicista, 25 de julio)

38) ¿Qué te gritan en la cancha?

De todo. Me piden el teléfono cuando saco alguna tarjeta o alguno me sopla su número.

(Claudia Umpiérrez, árbitra de fútbol, 16 de mayo)

39) Tu esposo tiene mucha plata. Eso es lo que se dice.

Claro, hay un imaginario como de que es un viejo con plata.

(Verónica Alonso, senadora del Partido Nacional, 24 de enero)

40) Y funciona.

Bueno, si me preguntás a mí te voy a decir que sí.

(Luis Parodi, director de la cárcel de Punta de Rieles, 10 de enero)

Montevideo Portal | Gerardo Tagliaferro

Fotos: Juan Manuel López