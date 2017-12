Un joven de 22 años fue rescatado en aguas del Río Negro

Locales

La Armada Nacional rescató a un joven de las aguas del Río Negro tras sufrir un incidente mientas intentaba cruzar el Río Negro.

El hecho ocurrió en la tarde del viernes cuando personal de la Prefectura del Puerto de Mercedes, realizaba un patrullaje de rutina y divisó próximo a la zona del Puerto Comercial una multitud de personas pidiendo auxilio.

Al acercarse al lugar se constató que un joven que intentaba cruzar a nado desde Isla de Puerto hacia el muelle del Puerto Comercial del Río Negro, no pudo continuar tras sufrir un calambre.

Personal de la Armada rescató a R.R de 22 años, en buen estado de salud. La Armada recordó que la zona no está habilitada para baño y llamó a no utilizar zonas que no tengan servicio de guardavidas.

Los números de emergencia son el 106 para emergencia en la costa y el 1701 para emergencias en el mar.

