Un cura dice en el Congreso argentino que el aborto es "promovido por el FMI"

Internacionales

El sacerdote argentino José María Di Paola, conocido como el "padre Pepe", habló hoy en la Cámara de Diputados del país para pedir el "no" a la reforma para despenalizar el aborto y sostuvo que este es "promovido" por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"No es inocente que este año se instale el aborto desde la política para acercarse a aquel que promueve el aborto en todo el mundo: el FMI", acusó el cura en la última jornada de las audiencias públicas que tienen lugar antes de la votación en el hemiciclo, por las que han pasado cientos de oradores.

El "padre Pepe", que ejerce como párroco en villas (asentamientos precarios similares a las favelas) de las afueras de Buenos Aires, reprochó a quienes promueven el proyecto estar "preocupados y manifestándose con el FMI, y al mismo tiempo inclinándose a aprobar una de sus mayores exigencias, el aborto, controlar quién nace y quién no en los países que deben acatar sus normativas".

"Les ruego no caer en la hipocresía", añadió el sacerdote, que fue presentado también como "coordinador de la pastoral de adicciones de la Iglesia argentina".

Para el religioso, "aborto es sinónimo de FMI le guste o no al mundo conservador, que no ve con malos ojos que los pobres tengan la menor cantidad de hijos o que no los tengan, y también al mundo pseudoprogresista, que levanta las banderas de una presunta libertad de las mujeres para disponer de su cuerpo, pero que sabe que este genocidio además es inspirado y promovido por el FMI".

El cura se dirigió a los diputados para afirmar que "quieren lo que ya se da en nuestras islas Malvinas, usurpadas por el Imperio británico y donde el aborto es libre, seguro y gratuito".

La principal impulsora de la reforma de la ley argentina ha sido la izquierda, y el "padre Pepe" recordó que figuras como los expresidentes de Venezuela Hugo Chávez (1999-2013), de Bolivia Evo Morales (desde 2006), y de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) fueron contrarias al aborto.

También recordó al exsecretario de Defensa de EEUU Robert McNamara (1961-1968), "responsable de los bombardeos más despiadados en Vietnam", quien siendo presidente del Banco Mundial (1968-1981) planteó entre otros puntos aumentar los caudales de préstamos a los países del tercer mundo bajo fuertes condicionamientos, y uno de ellos era el aborto".

El párroco pidió recordar la defensa la vida de "los débiles y sojuzgados", lo que sería un "homenaje" a las mujeres secuestradas (durante la última dictadura argentina de 1976-1983) por resistirse a abortar y defender la vida aún en las terribles condiciones que les tocó vivir".

Por último, Di Paola censuró que el presidente del país, Mauricio Macri, que prometió la libertad de voto de sus parlamentarios aunque él se mostró en contra, no comunicó en las campañas electorales esta postura.

El pasado marzo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina presentó, por séptima vez, un proyecto de ley que toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación y, después de ese plazo, en los dos casos permitidos hoy o si existen malformaciones fetales graves.

Esta reforma será votada el próximo 13 de junio por la Cámara de Diputados, donde obtendrá media sanción para su aprobación definitiva en el Senado o será rechazada nuevamente.

Actualmente, el país rige su normativa al respecto por el Código Penal de 1921, que considera el aborto un delito, aunque contempla que "no es punible" cuando es necesario evitar un peligro para la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación.

Con información de EFE