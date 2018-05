Tras polémica, agrupación La Atchugarry accedió a cambiar su nombre

Política

El hijo del ex ministro agradeció la intervención del senador José Amorín para zanjar la discusión por el uso del nombre.

Gastón Atchugarry, hijo del fallecido ex ministro de Economía Alejandro Atchugarry, agradeció este miércoles que la agrupación colorada denominada inicialmente "La Atchugarry" accediera a modificar su nombre, luego de la polémica desatada con la familia del político.

En una conferencia de prensa realizada el martes, la agrupación que apoya la precandidatura de José Amorín anunció que pasará a llamarse "Somos todos".

Según recogió El País, el propio senador Amorín se comunicó con la familia de Atchugarry para informarles la modificación, que atiende los reclamos de los hijos del ex ministro, que entendían que su padre no hubiera querido asociarse a alguna agrupación en particular.

A través de su cuenta de Twitter, Gastón Atchugarry, uno de los hijos, agradeció al senador "por haber intermediado" y a los responsables de la agrupación "por reconsiderar su decisión". También agradeció "a todos los que se expresaron en apoyo a la voluntad de mi padre y su familia".

De todas maneras, el ex diputado y referente de la agrupación Aníbal Gloodtdofsky, recordó que el nombre de la agrupación "fue autorizado por la Comisión Electoral del partido, adjudicado por la Corte Electoral y ratificado por unanimidad por el CEN".

"La familia razonablemente tenía sus argumentos y nosotros los nuestros", consideró el dirigente, que remarcó que "Atchugarry es parte del patrimonio histórico del Partido Colorado y hasta de su identidad".

"Hubo de todo: gente sensible al reclamo familiar y sensibleros; gente ansiosa por homenajearlo y gente sospechando réditos políticos; gente razonando y enanos intelectuales intolerantes... de todo. Ahora es claro que lo que se buscaba era poner bien arriba los valores que Atchugarry representó: humildad, austeridad, honestidad y abnegación", prosiguió el ex legislador.

En ese sentido, aseguró que "con el nombre o sin él serán esos los valores que iluminen nuestro camino".

Montevideo Portal