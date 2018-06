Sendic dijo que no es partidario de apelar su procesamiento y se defendió de los delitos que se le imputaron

Política

El ex vicepresidente Raúl Sendic dijo este jueves que no es partidario de apelar su procesamiento, y se defendió de las críticas de sus compañeros del Frente Amplio. Además, dijo que algunos de sus acusadores han tenido conductas poco cristalinas.

En declaraciones reproducidas por Telemundo y pronunciadas en un comité de base de Santa Rosa, Sendic dijo que, sobre el canje de deuda con Pdvsa, su responsabilidad es "la misma" que la del resto de los directores, y que, si la jueza Beatriz Larrieu exoneró al resto de los directores, debería haber hecho lo mismo con él.

En cuanto al delito de peculado, apuntó que no se especificaron que los gastos realizados con la tarjeta corporativa estuvieran "fuera de norma", y opinó que "quedaron muy frustrados" porque esperan "un caso Petrobras" que finalmente no fue. No obstante, señaló que "no decidió" si apelará, dado que respeta "siempre" el fallo de la Justicia.

"Me gustaría cerrar este capítulo. Sería partidario de no apelar, porque lleva tiempo y plata. También me cuesta dejar las cosas como están porque considero que el fallo no le hace honor a la realidad", aseguró el ex vicepresidente.

Sendic dijo que la jueza debió tomar su decisión "en medio de múltiples presiones", y añadió que "la causa más grande que ha tenido el Uruguay termina con esta situación casi absurda si la comparamos con el resto de América Latina".

Además, señaló a quienes llevaron su caso ante la Justicia, a quienes llamó por el mote de "las gabardinas". Del senador Álvaro Delgado dijo que "hace años y todavía está- usurpando un predio de Colonización que consiguió con la tarjeta de un político que no le corresponde. Ahora el Instituto de Colonización toma medidas para ello".

Apuntó, también, que el senador Pedro Bordaberry es citado por tener sociedades offshore en Panamá, y que el abogado Pablo Correa, del Partido Nacional, "está siendo investigado por ser uno de los autores en Uruguay del lavado de dinero de Odebrecht".

Montevideo Portal