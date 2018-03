Sendic deberá comparecer ante la Justicia el 10 de abril

Locales

Beatriz Larrieu, jueza de Crimen Organizado, dio este martes la fecha de las audiencias de ratificación a los nueve indagados en el caso Ancap, para quienes el lunes la Fiscalía pidió el procesamiento.

El ex vicepresidente Raúl Sendic, el ex vicepresidente de Ancap José Coya y el ex director del ente Germán Riet comparecerán el 10 de abril, informó El Observador. Al día siguiente será el turno del ex gerente de Portland, Juan Romero, el ex jefe de Mantenimiento de la División Marítima Eduardo Goldstejn y el integrante de la jefatura de Operaciones Marítimas, Ricardo Lemos. El 12 de abril comparecerán el ex director de Ancap Juan Gómez y el ex gerente de Alur Manuel González, y el 13 de abril hará lo propio el ex director colorado Juan Justo Amaro.

La jueza indicó que, aunque haya procesamientos, ninguno de los indagados irá a la cárcel. En diálogo con Ecos, la magistrada indicó que, si al momento de dictarse la sentencia ninguno de los emplazados cometió un nuevo delito, "opera el delito de la libertad condicional", por lo que podrán permanecer en libertad sujeto a vigilancia.

Luego de que la defensa de los acusados presente sus alegatos, la Justicia tiene 45 días corridos para expedirse.

