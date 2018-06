Sendic apelará el fallo judicial que lo procesó sin prisión por abuso de funciones y peculado

Locales

La defensa del ex vicepresidente prepara el escrito que será presentado en las próximas horas ante la Justicia. El fiscal Pacheco también apeló la sentencia de Larrieu.

Que sí, que no

El ex vicepresidente Raúl Sendic apelará la decisión de la jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu, que la semana pasada accedió a procesar sin prisión por delitos de abuso de funciones y de peculado.

Así lo afirmó a Efe la defensa de Sendic, que agregó que mañana el ex vicepresidente presentará su apelación, luego de que en los últimos días pusiera en duda si continuaría con este proceso judicial.



Larrieu accedió el pasado 29 de mayo al pedido de la Fiscalía y decidió procesar a Sendic en el marco de la causa por la que se investigó la gestión de la petrolera estatal Ancap, de la que el político fue vicepresidente entre 2005 y 2009 y presidente entre 2010 y 2013.



El peculado refiere a delitos contra la administración pública mientras que el abuso de funciones consiste en la comisión de actos arbitrarios y contrarios a los deberes o atribuciones de un cargo.



Según había afirmado el fiscal Luis Pacheco, a Sendic le encajaba la figura de peculado por el uso que dio a una tarjeta corporativa de Ancap, que motivó su renuncia a la vicepresidencia del país en septiembre de 2017, luego de que trascendieran los gastos en los que incurrió.



Por abuso de funciones, Larrieu accedió a procesar sin prisión a Sendic solo por el contrato entre Ancap y Exor, empresa que fue contratada para diseñar una ingeniería financiera que permitiera anular la deuda de la petrolera uruguaya con la venezolana Pdvsa, aunque para esa operación no se realizó un llamado a licitación.



Sendic se refirió recientemente al pronunciamiento de la Justicia y consideró que "no le hace honor a la realidad y a la verdad de las cosas que ocurrieron".

En las últimas horas, el fiscal Pacheco también apeló el fallo de la jueza, argumentando que había "elementos suficientes" para continuar con el proceso penal para los otros ex directores investigados, así como juzgar a Sendic por otro delito de abuso de funciones.

Montevideo Portal y EFE