Sendic: "No es haciendo la plancha que vamos a ganar las elecciones"

Política

El ex vicepresidente dijo a Montevideo Portal que recorrerá el país para las próximas elecciones y se mostró tranquilo ante el fallo de la Justicia por Ancap: "El peor castigo que se puede tener es la incineración pública; todo lo que venga va a ser mejor".

Tras haber tomado declaración al senador Leonardo De León y el ex gerente de ALUR Manuel González a principios de marzo, el fiscal Luis Pacheco comenzó a trabajar en el pronunciamiento fiscal de Ancap y sus subsidiarias, lo que incluye la actuación del ex vicepresidente Raúl Sendic. El fallo se conocerá esta semana.

En diálogo con Montevideo Portal, Sendic habló sobre sus impresiones en torno a esta resolución y también sobre cuál será su futuro, pensando en la próxima campaña electoral.

"Yo voy a trabajar para ayudar a que el Frente Amplio siga siendo gobierno. Voy a recorrer el país y a encabezar la propuesta de la 711", dijo a Montevideo Portal. Sendic señaló que no ha pensado en cuál va ser el candidato de la presidencia y a quién va a respaldar. "Me parece que es una discusión que se puede postergar, hay cosas que son mucho más urgentes. Pero sí estoy con toda la disposición para encabezar a mi sector político y la propuesta de la 711", reiteró.

Agregó que este fin de semana hubo un encuentro de la dirección nacional de la 711. "Insisto en que debemos profundizar el programa político de la izquierda, porque no es haciendo la plancha que vamos a ganar las elecciones, es profundizando un proyecto de izquierda en Uruguay y hay que trabajar en él, para mejorar la situación de los que están en dificultades", apuntó.

Contó que hay mucha vulnerabilidad a resolver en el Uruguay todavía, y que se dedicará a trabajar en esas propuestas y hará una recorrida que permita "dialogar con la gente", donde va a "aceptar las críticas, cuestionamientos, las iniciativas, todo lo que venga, porque es la mejor manera de trabajar y ayudar para que podamos profundizar la justicia social del Uruguay".

El ex vicepresidente opinó que si bien los indicadores del Uruguay fueron mejorando sensiblemente ("mejoró la situación de los sectores más vulnerables, las cifras de pobreza, mortalidad infantil, se mejoraron las condiciones de empleo") si uno mira todos esos valores en esos dos últimos años "podríamos decir que entraron en una especie de meseta". "Todo lo que venía mejorando entró a enlentecerse. Y a mí me prende al menos una luz amarilla. Creo que hay que trabajar para analizar cuáles son los factores que están enlenteciendo la mejora en las condiciones de la sociedad", dijo.

A su juicio, hay elementos estructurales que hay que atender, como el déficit fiscal, el 9 % de pobreza, las dificultades en educación, la natalidad y el envejecimiento de la sociedad uruguaya, el atraso que todavía hay en la infraestructura que el Uruguay necesita. "Son elementos que a mí me preocupan y voy a procurar hacer propuestas que permitan avanzar en ellos", dijo a Montevideo Portal.

El fallo

Sendic siente que tomó la decisión correcta al renunciar a la vicepresidencia. "Lo primero que me molestaba era que frente a una situación en la Justicia no pudiera acudir en igualdad de condiciones. Me generaba escozor eso, prefería ir a la Justicia como fui, como un ciudadano cualquiera, sin fueros, y esperar la resolución sea cual sea", comentó.

"El peor castigo que se puede tener es la incineración pública, el escarnio, el insulto. Todo eso ya lo viví. Todo lo que venga después va a ser siempre mejor que las circunstancias que me tocaron, que a ningún político le han tocado. El día que di un paso al costado y pude ir a explicarme al Plenario del FA, me sentí tremendamente aliviado", concluyó.