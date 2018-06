Se espera un fin de semana nuboso y con precipitaciones escasas en algunos puntos del país

Locales

Para el Centro-Sur del país se espera un sábado algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y precipitaciones aisladas La temperatura mínima será de 5º C y la máxima de 12º C. El domingo continuará nuboso, con períodos de algo nuboso y precipitaciones aisladas. La mínima será de 5º C y la máxima llegará a los 14º C.



En la zona sureste, el sábado se presentará nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y rachas de viento de hasta 60 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 5º C y la máxima de 14º C. El domingo estará algo nuboso y nuboso, con precipitaciones aisladas y mejorando hacia la noche. La temperatura irá de los 5º C de mínima a los 15º C de máxima.

Para el suroeste se pronostica un sábado algo nuboso, con períodos de nuboso, y baja probabilidad de precipitaciones escasas en la noche. La mínima será de 4º C y la máxima de 12º C. El domingo estará nuboso, con períodos de algo nuboso. La temperatura mínima será de 3º C y la máxima de 14º C.

El noreste tendrá un sábado nuboso, con períodos de cubierto y precipitaciones aisladas.

La mínima será de 4º C y la máxima de 13º C. El domingo se presentará algo nuboso y nuboso, con heladas agrometeorológicas. La mínima será de 3º C y la máxima llegará a los 15º C.

En el noroeste, el sábado se presentará algo nuboso, con neblinas. La mínima será de 3º C y la máxima de 13º C. El domingo estará algo nuboso y nuboso, con heladas agrometeorológicas. La mínima será de 2º C y la máxima llegará a los 15º C.

Montevideo Portal