Internacionales

Durante un breve pasaje por Buenos Aires, el ex presidente de Ecuador Rafael Correa coincidió en un boliche con los cantantes Ignacio Copani y Adriana Varela, el ex canciller argentino Jorge Taiana, el ex ministro de Economía de ese país, Axel Kicillof, y el periodista Gustavo Sylvestre, entre otros, informó Perfil.

Allí, y bajo la batuta de Copani, interpretaron "Hasta siempre comandante", la canción en homenaje a Ernesto "Che" Guevara.