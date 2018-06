Portugal: un año de cárcel y elevadas multas a peatón que provocó accidente mortal

Curiosidades

El accidente ocurrió en marzo del año 2013, según crónica publicada por el periódico luso Diário de Notícias.

De acuerdo con dicho medio, el responsable del siniestro fue un operario que en ese momento acababa de recoger placas de señalización de tránsito, colocadas por una empresa de refacciones viales para la que trabajaba.

Tras recoger el último cartel, atravesó la ruta en un sitio no habilitado. El trabajador reconoció haber visto al motociclista, pero estimó que este frenaría. Lamentablemente, no ocurrió tal cosa. El tripulante del vehículo no atinó a frenar o no tuvo a tiempo para hacerlo, y en cambio intentó maniobrar para esquivar al peatón. Como resultado, rozó al transeúnte y acabó estrellándose contra una pared al otro lado de la ruta.

El peatón fue condenado entonces a un año de prisión - con pena suspendida- por un crimen de homicidio por negligencia, sentencia que fue ratificada el pasado 9 de mayo por el Tribunal de Relación (Segunda Instancia) de Porto.

"El acusado comete homicidio negligente. Pese a ver al ciclomotor a cinco metros de él, invade la mano de la calzada por donde este circulaba. A pesar de desviarse hacia la izquierda no logra evitar el contacto con el peatón, impacto que provoca la caída del conductor, y las heridas por las que acabó por fallecer", se lee en el sumario del dictamen.

Los jueces del mencionado tribunal convalidaron la decisión tomada por el de Primera Instancia, celebrado en la localidad de Gondomar, una de las cinco ciudades que conforman el área metropolitana de Porto.

La compañía aseguradora de la empresa para la que trabajaba el acusado arguyó que el motociclista, de 66 años, circulaba a una velocidad superior a la permitida. Sin embargo, el tribunal desestimó el argumento, asegurando que la velocidad no tuvo nada que ver en el siniestro.

"Es cierto que se demostró que, metros antes del sitio del impacto y en el sentido en el que circulaba H, (el motorista) había un cartel que prohibía circular a una velocidad superior a 40 kmh, mientras que el vehículo rodaba a una velocidad de entre 55 y 60", reconocieron lo jueces, para remarcar luego que "el exceso de velocidad en el que incurrió el conductor no fue causal del accidente".

En ese sentido, los magistrados destacaron que la distancia a la que estaba el ciclomotor cuando el peatón se le cruzó por delante -los ya mencionados cinco metros- impedía cualquier reacción. "El factor velocidad se vuelve a todas luces irrelevante (. . .) ya que el ahora fallecido nunca hubiera podido detener el vehículo o evitar el accidente", añade la sentencia.



Asimismo, el tribunal remarca que la conducta del motociclista "no amerita censura" ya que "intentó esquivar al acusado, aunque sin éxito".

Por todo ello, "el acusado es el único culpable del siniestro", concluyen.

Indemnizaciones incrementadas

La viuda y los dos hijos del fallecido también apelaron el fallo inicial, donde se había establecido una indemnización de 62.875 euros para la familia en conjunto, además, de 30.000 para cada hijo y otros 2.850 para la viuda.

La nueva sentencia aumenta el primer monto a 65.000 euros, y agrega 15.000 más por los sufrimientos padecidos por la víctima, cuyo fallecimiento no fue instantáneo. Los 15.000 euros para cada hijo se consideraron adecuados y no se modificaron.

