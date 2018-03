Piden extradición de Cordero y Sarli por causa de abusos contra presas políticas

Política

El fiscal especializado en Derechos Humanos, Ricardo Perciballe, pidió la extradición de los militares Welington Sarli y Manuel Cordero, que cumplen condena en Chile y Argentina, respectivamente.

Las denunciantes reconocieron a Sarli, apodado “Simón”, y a Cordero como participantes de las torturas que recibieron en el 9º de Caballería, siendo encapuchadas, esposadas y torturadas desnudas, con golpes, picana y submarino.

Según informara el siquiatra forense del ITF , las denunciantes presentaban en su mayoría trauma síquico severo a consecuencia del maltrato recibido tanto físico como síquico, habiendo vivido "intensos abusos , torturas y violaciones durante un largo periodo, lo que obviamente dejó distintas secuelas en ellas".

En declaraciones a Montevideo Portal, el abogado de las 28 mujeres que realizaron la denuncia, Federico Álvarez Petraglia, destacó el trabajo de Perciballe a cargo de la fiscalía de DDHH, señalando que la causa estaba estancada y él tomó la decisión de volverla a activar.

La juez Julia Staricco, además de dar lugar al pedido de extradición, llamó a audiencias para los primeros días de abril.

La causa abarca tanta abusos físicos como sicológicos perpetuados por unas 150 personas, entre militares, policías, enfermeras y médicos que operaron en el Penal de Punta de Rieles, 300 Carlos, Regimiento de Caballería No. 9, Cuartel Km. 14 Cno. Maldonado, Establecimiento La Tablada, Casa de Punta Gorda, Cárcel de Pueblo (Parque Rodó), Regimiento de Caballería No. 4, Hospital Militar, Artillería No. 1 (Cuartel La Paloma), Batallón de Ingenieros No. 1, Batallón de Infantería No. 5 de Mercedes, Batallón 5o. de Artillería, Cuartel de Infantería No. 7 de Salto, Cuartel No. 13 y Cuartel No. 6 de Caballería.

Welington Sarli fue condenado en Chile en el marco de la causa que investigó el asesinato del jefe de inteligencia de la dictadura de Pinochet, Eugenio Berríos, ocurrido en Uruguay en 1995. Sarli, que fue extraditado desde nuestro país a Chile en abril de 2006, cumple una condena de cinco años por el delito de cómplice de secuestro.

En tanto, Manuel Cordero fue condenado en Argentina en la causa que investigó los crímenes del Plan Cóndor. Cordero es el único uruguayo condenado por esta causa, dado que los otros militares acusados cumplen pena en nuestro país o fallecieron. En mayo de 2016 la Justicia argentina lo condenó a 25 años de prisión por ser partícipe necesario y penalmente responsable del delito de Privación Ilegítima de la Libertad, en perjuicio de Washington Cram, Alberto Mechoso, León Duarte, Ruben Prieto, Ari Cabrera, Adalberto Soba, José Méndez, Francisco Candia, María Islas Gatti de Zaffaroni, Jorge Zaffaroni y María Claudia García Irureta Goyena de Gelman.

Montevideo Portal