Para el Gobierno de Francia, la negociación entre la Unión Europea y el Mercosur está “bloqueada”

Economía

Las negociaciones hacia un tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) están "bloqueadas", dijo el lunes en Buenos Aires el ministro francés de Economía Bruno Le Maire.

Al margen de la reunión de ministros del G20 en Buenos Aires, remarcó que los agricultores sudamericanos deberían ser sometidos a las mismas exigencias que sus pares europeos.

Hasta ahora, tanto emisarios europeos como del Mercosur hablaban de avances en esas discusiones que transcurren actualmente en Paraguay, país que preside el bloque que completan Argentina, Brasil y Uruguay.

"La negociación con el Mercosur está bloqueada por diferentes razones", dijo. "Se espera la decisión de los países sudamericanos pero por el momento está bloqueada", afirmó el ministro en una conferencia de prensa en inglés.

"Creemos en un libre comercio basado en una total reciprocidad, lo cual significa que las reglas aplicables en Francia o en Europa, deben serlo en Argentina o Brasil. Si las reglas no son iguales, debemos encontrar una medida compensatoria", afirmó.

Le Maire, ex ministro de Agricultura del expresidente Nicolas Sarkozy, afirmó: "uno no puede explicarle a un productor que debe ajustarse a reglas muy restrictivas en Francia, en Alemania, en España o en Italia si el mismo producto no es hecho de la misma manera en otro continente".

Argentina dio una versión diferente de las negociaciones. Un funcionario argentino estimó que un acuerdo entre las partes puede ser alcanzado antes de terminar el primer semestre del año.

Las discusiones entre ambos bloques comenzaron hace casi 20 años. Los europeos temen que su mercado sea invadido con productos agrícolas y los sudamericanos que sus industrias sean perjudicadas por los bienes fabricados en Europa.

(Fuente: AFP)