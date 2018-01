Pablo Mieres calificó de “muy grave” la decisión de Antel de modificar los contratos de telefonía celular

Política

Pablo Mieres, senador del Partido Independiente, dijo a Montevideo que el anuncio de Antel, de modificar los contratos de telefonía celular, es "muy grave", y constituye "una falta de lealtad de parte de la empresa a sus clientes".

Para el líder del PI, "no es un problema de comunicación, es un cambio de las condiciones del contrato. Hay una afectación" para el usuario, porque, "si la persona no está precavida se puede encontrar con una sorpresa al final del mes. Un aumento de su gasto de celular que no es consciente de que lo tuvo".

Mieres consideró que esta decisión del directorio de Antel es "otra muestra más de que están rascando hasta el fondo del tarro. Se busca facturar, facturar, y facturar".

El legislador apuntó, en ese sentido, que esto se suma al ajuste de tarifas que rige desde el 1º de enero, pero, en este caso, tiene "el agravante de estar escondido, de aparecer de una manera oculta".

Mieres calificó la noticia de "muy grave como conducta empresarial", y añadió que es posible que se convoque al titular de Antel a la Comisión Permanente del Parlamento.

"No sé si el responsable es el presidente de Antel, o el gobierno en su conjunto, que manda hacer estas cosas para juntar plata, pero en cualquier caso hay una responsabilidad política", enfatizó el senador.

Montevideo Portal